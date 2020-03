Börse Frankfurt-Aktienkurs FRoSTA-Aktie:

60,00 EUR +5,26% (31.03.2020, 19:11)



ISIN FRoSTA-Aktie:

DE0006069008



WKN FRoSTA-Aktie:

606900



Ticker-Symbol FRoSTA-Aktie:

NLM



Kurzprofil FRoSTA AG:



Die Marke FRoSTA (ISIN: DE0006069008, WKN: 606900, Ticker-Symbol: NLM) ist Marktführer für Tiefkühlgerichte in Deutschland und verzichtet seit 2003 als erste Tiefkühlmarke konsequent in allen Gerichten auf den Zusatz von Farbstoffen, Aromen, Geschmacksverstärkern, Stabilisatoren und Emulgatoren. FRoSTA gibt es im Supermarkt und bietet neben den Klassikern wie Bami Goreng, Schlemmerfilets und Fischstäbchen auch viele weitere tiefgekühlte Gemüse-, Fisch- und Kräuterprodukte.



Die FRoSTA AG produziert in vier Werken, drei in Deutschland und einem in Polen. Heimische Gemüsesorten wie Erbsen, Spinat, Karotten und Kräuter werden in zwei Gemüseverarbeitungswerken, in Sachsen und in Rheinland-Pfalz, angebaut und unmittelbar nach der Ernte gewaschen, geschnitten und tiefgefroren. Weitere Informationen: http://www.frosta-ag.com. (31.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FRoSTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Produzenten von Tiefkühlprodukten FRoSTA AG (ISIN: DE0006069008, WKN: 606900, Ticker-Symbol: NLM) unter die Lupe.Diese vermeintlich langweilige Aktie gehöre zu den heimlichen Gewinnern der Coronavirus-Krise. Das werde aber vom Unternehmen nicht so groß nach außen getragen. FRoSTA sei relativ günstig bewertet und die Aktie könnte in den kommenden Wochen öhnlich gut laufen wie z.B. HelloFresh, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.03.2020)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze FRoSTA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FRoSTA-Aktie:62,50 EUR +7,76% (31.03.2020, 19:45)