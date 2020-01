Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der FRIWO-Aktie. (Analyse vom 09.01.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze FRIWO-Aktie:



XETRA-Aktienkurs FRIWO-Aktie:

9,104 EUR +3,27% (08.01.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs FRIWO-Aktie:

9,448 EUR +4,05% (09.01.2020, 08:44)



ISIN FRIWO-Aktie:

DE0006201106



WKN FRIWO-Aktie:

620110



Ticker-Symbol FRIWO-Aktie:

CEA



Kurzprofil FRIWO AG:



Die Marke FRIWO ist weltweit zu einem Symbol für Innovationskraft, Sicherheit und Effizienz in den Bereichen Stromversorgung und Ladetechnik geworden. Zurückzuführen ist dies u.a. auf 40 Jahre Erfahrung und v.a. auf eine geballte Ladung technisches Know-how, das von der Konzeption maßgeschneiderter Stromversorgungslösungen über die Fertigung bis hin zur Produktprüfung mit Hilfe komplexer Messaufbauten reicht. Mit Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebseinheiten in allen wichtigen Märkten steht FRIWO dabei für ein Höchstmaß an Kundennähe, Service, Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit. Die FRIWO AG (ISIN: DE0006201106, WKN: 620110, Ticker-Symbol: CEA) hat ihren Sitz in Ostbevern (Nordrhein-Westfalen). (09.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - FRIWO-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der FRIWO-Aktie (ISIN: DE0006201106, WKN: 620110, Ticker-Symbol: CEA).Zum 1. März 2017 habe Rolf Schwirz den Posten des CEO bei FRIWO angetreten und damit Lothar Schwemm abgelöst, der Schwirz ein gut geführtes Haus hinterlassen habe. 2016 habe der Umsatz bei 134,6 Mio. Euro und das EBIT bei 6,6 Mio. Euro gelegen. Netto hätten 4 Mio. Euro in der Kasse geklingelt. Für das Jahr 2017 sollte ein EBIT von 7 bis 8 Mio. Euro geliefert werden. Im Jahresverlauf 2017 habe Schwirz die Prognose sogar erhöhen können. Zunächst auf 7,5 bis 8,5 Mio. Euro und dann auf 9,5 bis 10 Mio. Euro bei einem Umsatz von mehr als 140 Mio. Euro. Erreicht worden seien für 2017 ein Umsatz von 141,3 Mio. Euro und ein EBIT von 10 Mio. Euro.Das starke Zahlenwerk des Jahres 2017 hätte vermutlich auch ein anderer Manager erreicht. Für das Jahr 2018 habe der CEO leichtes Umsatzwachstum in Aussicht und eine in etwa proportionale Entwicklung beim EBIT gestellt. Doch daraus sei nichts geworden. Schon im Sommer 2018 habe Schwirz die eigene Prognose wieder kassieren müssen. Er habe nunmehr nur noch mit einem Umsatz von 125 Mio. Euro und einem EBIT von lediglich noch 6,5 bis 7,5 Mio. Euro gerechnet. Das Resultat für 2018 sei ein Umsatz von 120.5 Mio. Euro und ein EBIT von 7,5 Mio. Euro gewesen. Netto seien 5,3 Mio. Euro verdient worden. Der operative Cashflow sei mit 2 Mio. Euro in 2018 dürftig ausgefallen. Der Free Cashflow sei mit mehr als 2 Mio. Euro negativ gewesen. Per Ende 2018 sei die Kasse mit 2,4 Mio. Euro gefüllt gewesen. Kurz- und langfristig sei das Unternehmen per 31. Dezember 2018 mit über 14,4 Mio. Euro verschuldet gewesen.Anfang 2019 habe sich der Firmenchef bereits etwas verhalten für den Verlauf des Gesamtjahres gezeigt. "Durch den Wandel vom Produkt- zum Systemanbieter schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges profitables Wachstum der FRIWO-Gruppe. Dies erfordert jedoch zunächst Investitionen in neue Produkte und in den weiteren Aufbau der Teams. Insofern ist 2019 ein Jahr des Übergangs. Im operativen Geschäft bleiben mögliche Auswirkungen der vor allem in Deutschland schwächeren Konjunktur auf die Nachfrage abzuwarten. Auf der Beschaffungsseite werden wir weiterhin Engpässe bei bestimmten Bauteilen erleben. Ungeachtet dieser aktuellen Gegenwinde sind wir aber von den langfristigen Chancen und Perspektiven des FRIWO-Konzerns mehr denn je überzeugt." Mit den üblichen Parolen, dass langfristig alles super werde, habe Schwirz den Investoren ein Übergangsjahr zu verkaufen versucht. Der Konzernumsatz sollte sich leicht reduzieren. Allerdings auch weil FRIWO nicht ausreichend profitable Umsätze zurückfahre. Beim EBIT sei der CEO einst noch guter Dinge gewesen, das Niveau aus 2018 halten oder wenigstens annähernd erreichen zu können.Es sei gekommen wie es habe kommen müssen. Im Sommer 2019 habe Schwirz die Prognose korrigiert. In den ersten sechs Monaten habe sich der Umsatz um fast 20% reduziert. Das EBIT sei zum Halbjahr mit 2,3 Mio. Euro sogar negativ gewesen. Der CEO habe sodann nur noch einen Umsatz für 2019 von 103 bis 107 Mio. Euro bei einem EBIT zwischen 0 und minus 2 Mio. Euro prognostiziert. Noch Anfang November habe der Manager die reduzierte Prognose bestätigt.Die geplanten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sollten ab 2022 zu einer nachhaltigen Verbesserung des Konzern-EBIT von rund 8 Mio. Euro pro Jahr führen. Der Umsatz solle in 2019 nur noch bei 100 Mio. Euro liegen. Beim EBIT wolle Schwirz in 2019 rund 15 Mio. Euro versenken. Das sei ein Desaster, auch wenn in diesem Verlust Einmaleffekte eine Rolle spielen würden. Da der CEO weder in 2018 noch in 2019 geliefert, was er zuvor versprochen habe, seien die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" sehr skeptisch. Sie würden dem Unternehmen zudem empfehlen, in 2019 auf eine Dividendenzahlung komplett zu verzichten.Aufsichtsratschef Richard G. Ramsauer sollte einmal kritisch prüfen, ob Schwirz noch der richtige Mann für FRIWO sei. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" könnten sich gut vorstellen, dass die Amtszeit von Schwirz bei FRIWO vielleicht nicht mehr allzu lange dauere.An der Börse werde FRIWO noch mit fast 150 Mio. Euro kapitalisiert. Die absurde Bewertung könnten sich die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nur insofern erklären, dass über 85% des Kapitals im Besitz der Münchner VTC Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG sei. Mit einem üblichen Freefloat wäre die Aktie deutlich niedriger bewertet.