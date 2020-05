Xetra-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

7,584 EUR 0,00% (05.05.2020, 13:07)



Borsa Italiana-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

7,753 EUR +2,50% (05.05.2020, 15:25)



NYSE-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

8,30 USD -1,66% (04.05.2020, 22:10)



ISIN Fiat Chrysler-Aktie:

NL0010877643



WKN Fiat Chrysler-Aktie:

A12CBU



Ticker-Symbol Fiat Chrysler-Aktie:

2FI



NYSE-Ticker-Symbol Fiat Chrysler-Aktie:

FCAU



Kurzprofil Fiat Chrysler Automobiles:



Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) ist die Holdinggesellschaft der Fiat Chrysler Gruppe, einem international tätigen Automobilkonzern. Nach der länderübergreifende Fusion zwischen der FIAT S.p.A. mit seiner Tochtergesellschaft Fiat Investments N.V. im Oktober 2014 firmiert der Konzern seit 12. Oktober 2014 als Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") und verlegte seinen Unternehmenssitz nach Amsterdam, Holland und seinen operativen Hauptsitz nach London, UK. (05.05.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - FIAT Chrysler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers FIAT Chrysler Automobiles N.V. (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) und senkt das Kursziel von 6 auf 5,80 Euro.Gemäß italienischem Verkehrsministerium seien die Fahrzeug-Neuzulassungen in Italien im April um 97,6% auf nur noch 4.300 Einheiten gesunken - ein Rückgang, der vor Corona nicht vorstellbar gewesen sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. In den USA habe das Minus im April bei 46,6% gelegen, so dass nur noch 710.800 Fahrzeuge einen Abnehmer gefunden hätten. Schwope gehe davon aus, dass Autoproduktion und -Absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 weltweit um 10 bis 20% einbrechen würden, so dass FIAT Chrysler 2020 nur ca. 3,5 bis 4 Mio. Pkw (2019: 4,4Mio.) verkaufen könne. Die Krise zeige sich in ihrer kompletten Wucht wohl erst im zweiten Quartal, in dem das operative Ergebnis des FIAT Chrysler-Konzerns in die roten Zahlen rutschen könnte. Auch auf Gesamtjahressicht seien rote Zahlen nicht auszuschließen.Für FIAT Chrysler hänge fast alles von der Erholung des amerikanischen Automarktes ab. Immerhin laufe die Produktion in den Werken sukzessive wieder an. Die wirtschaftlichen Folgen von 9/11 und der Finanzkrise seien geringer gewesen als die wirtschaftlichen Probleme, die sich aus der Coronavirus-Krise ergeben würden. Dass die Fusion zwischen dem PSA-Konzern und FIAT Chrysler zustande komme, sei angesichts der aktuellen Probleme wichtiger denn je. Durch die gegenwärtige Krise könnte die Verhandlungsposition von FIAT Chrysler bzgl. der Fusion gegenüber dem PSA-Konzern jedoch geschwächt werden, da die Franzosen bei ihren Restrukturierungsbemühungen in der Vergangenheit deutlich stärker vorangekommen seien.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die FIAT Chrysler-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 6 auf 5,80 Euro reduziert. (Analyse vom 05.05.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Fiat Chrysler Automobiles N.V.: - Keine vorhanden.Börsenplätze Fiat Chrysler-Aktie: