Börsenplätze Fiat Chrysler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

12,07 EUR -1,05% (10.02.2020, 14:05)



Borsa Italiana-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

11,978 EUR -1,88% (10.02.2020, 16:36)



NYSE-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

13,09 USD -0,76% (10.02.2020, 16:33)



ISIN Fiat Chrysler-Aktie:

NL0010877643



WKN Fiat Chrysler-Aktie:

A12CBU



Ticker-Symbol Fiat Chrysler-Aktie:

2FI



NYSE-Ticker-Symbol Fiat Chrysler-Aktie:

FCAU



Kurzprofil Fiat Chrysler Automobiles:



Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) ist die Holdinggesellschaft der Fiat Chrysler Gruppe, einem international tätigen Automobilkonzern. Nach der länderübergreifende Fusion zwischen der FIAT S.p.A. mit seiner Tochtergesellschaft Fiat Investments N.V. im Oktober 2014 firmiert der Konzern seit 12. Oktober 2014 als Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") und verlegte seinen Unternehmenssitz nach Amsterdam, Holland und seinen operativen Hauptsitz nach London, UK. (10.02.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - FIAT Chrysler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers FIAT Chrysler Automobiles N.V. (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) und senkt sein Kursziel.FIAT Chrysler habe im Geschäftsjahr 2019 einen Rückgang beim Autoabsatz um 8,8% auf 4,418 Mio. Einheiten verkraften müssen. In allen ausgewiesenen Regionen seien die Verkaufszahlen (deutlich) rückläufig gewesen. Der Umsatz habe sich um 2% auf EUR 108,187 Mrd. verringert. Das adjusted EBIT sei um 1% auf EUR 6,668 Mrd. zurückgegangen. Die adjusted EBIT-Marge habe sich allerdings von 6,1% auf 6,2% verbessert. Das Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten habe sich von EUR 3,330 Mrd. auf EUR 2,700 Mrd. verschlechtert. Das Nettoergebnis (incl. Magneti Marelli) habe bei EUR 6,630 Mrd. gelegen (2018: EUR 3,632 Mrd.). Das angepasste, verwässerte Ergebnis je Aktie habe EUR 2,73 betragen (2018: EUR 3,00).Bei FIAT Chrysler drehe sich nach wie vor alles um die geplante Fusion mit dem PSA-Konzern. Hierdurch würde die weltweite Nr. 4 der Autobauer mit einer Produktion von knapp 9 Mio. Fahrzeugen pro Jahr entstehen. Aus zwei Blinden werde allerdings noch lange kein Sehender. FIAT Chrysler und der PSA-Konzern stünden in der gegenwärtigen Automobil-Welt relativ allein auf weiter Flur und würden insbesondere bei Zukunftstechnologien wie der Elektromobilität und dem Autonomen Fahren weit hinter der Konkurrenz herhinken.Die größte Gefahr für die Fusion seien die vielen unterschiedlichen Interessensgruppen, die mitzureden hätten: Insbesondere Frankreich, Italien, China, die USA sowie die Familien Agnelli und Peugeot. Die geplante Fusion sollte spätestens nächstes Jahr abgeschlossen werden und solle nach Unternehmensangaben jährlich etwa EUR 3,7 Mrd. an Synergien heben. Sollte der amerikanische Automarkt deutlich den Rückwärtsgang einlegen, sehe der Analyst den FIAT Chrysler-Konzern vor größeren Problemen. Er habe Zweifel an der Erreichbarkeit der Jahresziele der Unternehmensführung für das laufende Geschäftsjahr und bleibe bei der FIAT Chrysler-Aktie zurückhaltend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Fiat Chrysler Automobiles N.V.: - Keine vorhanden.