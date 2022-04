Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FED-Gouverneurin Lael Brainard mache sich Sorgen wegen der enormen Geldentwertung in den USA und fordere deswegen Tempo bei der Schrumpfung der US-Notenbankbilanz, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär"."In Anbetracht der Tatsache, dass der Aufschwung wesentlich stärker und schneller war als im letzten Zyklus, erwarte ich, dass die Bilanz wesentlich schneller schrumpfen wird als im letzten Aufschwung", so Brainard am Dienstag laut Bloomberg bei einer virtuellen Sitzung der Minneapolis FED. Die Inflation sei derzeit viel zu hoch und es gebe Aufwärtsrisiken. "Der Ausschuss ist bereit, stärkere Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Indikatoren für die Inflation und die Inflationserwartungen darauf hindeuten, dass ein solches Vorgehen gerechtfertigt ist." Die nächste FED-Sitzung finde am 3. und 4. Mai statt.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gebe im frühen Handel nach und bleibe damit unterhalb der 50-Tage-Linie. Es sei gut möglich, dass der deutsche Leitindex kurzfristig das Gap zwischen 14.083 und 14.109 Punkten schließe. Als solide Unterstützung fungiere die Marke bei 14.000 Punkten. (06.04.2022/ac/a/m)