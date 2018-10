Berlin (www.aktiencheck.de) - Die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat die heute erfolgte Freigabe von Cannabis in Kanada kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der FDP:Ein kontrollierter Verkauf von Cannabis in lizensierten Geschäften bzw. Apotheken schützt Konsumenten vor Erstkontakt mit harten Drogen und stärkt den Jugendschutz, denn Schwarzmarkt-Dealer fragen nicht nach dem Alter ihrer Kunden. Es wird Zeit, die Konsumenten endlich zu entkriminalisieren und Polizei und Gerichte zu entlasten. Die zu erwartenden Steuereinnahmen müssen in Jugendschutz und Prävention investiert werden.Die Große Koalition hat entsprechende Vorstöße der FDP bedauerlicherweise immer wieder abgelehnt. Wir leben im 21. Jahrhundert und es wird Zeit, den Bundestag darüber ohne Fraktionszwang entscheiden zu lassen." (Pressemitteilung vom 17.10.2018) (18.10.2018/ac/a/m)