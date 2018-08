Berlin (www.aktiencheck.de) - FDP-Generalsekretärin Nicola Beer hat die heutige Eröffnung der Gamescom in Köln kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der FDP (Freie Demokratische Partei):Im Bereich des E-Sports setzen wir uns auch weiterhin für eine vollständige Anerkennung ein, damit insbesondere Sportlervisa für internationale Wettkämpfe in Deutschland ermöglicht werden.Der Fachkräftenachwuchs im IT- und Games-Bereich muss durch eine bessere Vermittlung von Digital- bzw. Programmierkenntnissen in Schulen und Hochschulen sowie in der Ausbildung gestärkt werden. Es wäre geradezu töricht, wenn wir versuchen würden, unseren Nachwuchs in Schulen künstlich vor der digitalen Revolution zu schützen." (21.08.2018/ac/a/m)