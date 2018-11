Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FCR Immobilien AG:



Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 200.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. (22.11.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - FCR Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Immobilieninvestors FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) mit einer Kaufempfehlung auf.FCR Immobilien habe sich auf kleinere Einzelhandelsimmobilien in B- und C-Lagen spezialisiert und verfolge hierbei eine zweigleisige Strategie, die einerseits den raschen Aufbau eines großen Immobilienportfolios vorsehe, andererseits aber auch als zweite Komponente intensive Handelsaktivitäten umfasse, mit denen die Wertschöpfung aus dem günstigen Ankauf und dem verbesserten Asset-Management der Objekte deutlich schneller realisiert werden könne. Mit dieser Aufstellung habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren hohes und profitables Wachstum verzeichnet.Aktuell umfasse das Portfolio 55 Objekte mit einem Verkehrswert von mehr als einer Viertelmilliarde Euro und solle nach Planungen von FCR bis Ende 2020 sogar die Marke von 500 Mio. Euro überwinden. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg sei die zum 7. November aufgenommene Börsennotiz der FCR Immobilien-Aktie, mit der die Aufnahme von weiterem Eigenkapital zur Wachstumsfinanzierung entscheidend erleichtert werden solle.Jakubowski habe die Wertpotenziale, die sich aus der Positionierung von FCR und aus dem Wachstumsszenario ergeben würden, mittels eines DCF-Modells ermittelt und sehe für die FCR Immobilien-Aktie derzeit Potenzial bis 27,30 Euro. Dabei habe der Analyst für das Portfoliowachstum Annahmen getroffen, die weit unterhalb dessen liegen würden, was sich das Unternehmen selbst für die nächsten Jahre zutraue. Sollte FCR die ehrgeizigen Wachstumspläne tatsächlich realisieren, würde sich daraus erhebliches zusätzliches Upside-Potenzial ergeben.Da aber eine spürbare Zinswende in Deutschland derzeit noch nicht in Sicht ist, hält Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, das Chance-Risiko-Profil für attraktiv und vergibt für die FCR Immobilien-Aktie das Votum "buy". Das Kursziel laute 27,30 Euro. (Analyse vom 22.11.2018)