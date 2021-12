Börsenplätze FACC-Aktie:



FACC ist ein weltweit führendes Aerospace-Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Luftfahrttechnologien und fortschrittlichen Leichtbausystemen für Luftfahrzeuge. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 526,9 Mio. Euro. Weltweit werden rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 41 Nationen an 13 internationalen Standorten beschäftigt Das Unternehmen notiert an der Wiener Börse und ist Teil der Fortune-500 Gruppe AVIC, die Zugang zu den größten Wachstumsmärkten der Branche bietet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.FACC habe zwar jüngst ordentliche Q3-Zahen - der Umsatz sei um 16 Prozent gestiegen und das EBIT sei zum dritten Mal in Folge positiv gewesen - vorgelegt. Zudem hätten neue Aufträge gewonnen werden können. Doch aufgrund eines verlorenen Rechtsstreits habe der Aerospace-Konzern eine Gewinnwarnung für 2021 abgebeben. Aktuell sorge jedoch eine positive Analystenstimme für Aufwind.Die Analysten der Erste Group hätten nach einer Revision der Gewinnmargenschätzung (EBIT-Marge) ihre Bewertung für das Papier des Luftfahrtzulieferers von "accumulate" auf "buy" verändert. Den Kurs sehe die Bank perspektivisch unverändert bei 10 Euro. Demnach hätte der Titel noch rund 28 Prozent Aufwärtspotenzial.Mit Blick auf die Bewertung zeige sich allerdings, dass das Potenzial der FACC-Aktie begrenzt sein dürfte. Der ATX -Titel liege nämlich mit einem 2022er KGV von 42 deutlich über der Peer-Group, die lediglich mit 23 bezahlt werde."Der Aktionär" sehe bei FACC im Gegensatz zu den Erste Group-Analysten kein nennenswertes Potenzial. Grund: Die Aktie sei vergleichsweise teuer. Zudem sehe auch das Chartbild nicht gerade vielversprechend aus, da der Kurs sowohl unter dem GD50 als auch unter dem GD200 notiere.Kurzum: Ein Einstieg auf dem derzeitigen Kurs-Niveau ist nicht ratsam, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur FACC-Aktie. Wer jedoch bereits investiert sei, sollte seine Positionen mit einem recht engen Stopp absichern. (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link