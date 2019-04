Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

73,00 EUR +0,15% (02.04.2019, 14:30)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

81,70 USD -0,03% (02.04.2019, 15:05, vorbörslich)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil.

(02.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Devin McDermott von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse rät Devin McDermott, Analyst bei Morgan Stanley, im Zuge einer Ersteinschätzung zu einer Gleichgewichtung der Aktien des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM).Im Rahmen einer Studie zu den integrierten Ölkonzernen in den USA sehen die Analysten von Morgan Stanley die Branchenperspektiven als durchschnittlich an.Im Hinblick auf die Free Cash flow-Generierung dürfte Exxon Monil Corp. in Zukunft gegenüber Chevron im Nachteil sein. Exxon Mobil habe sich eine aggressive, antizyklische Wachstumsstrategie verordnet. Auf lange Sicht könnte sich eine korrekte Umsetzung der Planungen auszuzahlen. Die Kursentwicklungen der großen Ölkonzerne würden aber durch den Cash flow bestimmt, so der Analyst Devon McDermott.Die Aktienanalysten von Morgan Stanley nehmen in ihrer Exxon Mobil-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "equal-weight"-Rating und einem Kursziel von 84,00 USD auf.Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:72,99 EUR +0,47% (02.04.2019, 14:27)