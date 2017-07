NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil.



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Pavel Molchanov von Raymond James:Aktienanalyst Pavel Molchanov vom Investmenthaus Raymond James vertritt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) weiterhin die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Raymond James sehen bei Exxon Mobil Corp. die Gefahr, dass das Gasfeld Groningen im Zusammenhang mit einer steigenden Anzahl von Erdbeben geschlossen werden müsse. Ein holländisches Gericht werde in der nächsten Woche über Einsprüche gegen Produktionsbeschränkungen der Behörden entscheiden.Eine Schließung des Felds wäre zwar kein Weltuntergang, nichtsdestotrotz würde damit aber fast das komplette organische Wachstum von Exxon Mobil bis 2020 ausradiert. Ob ein Auslaufen der Produktion abrupt oder schrittweise erfolgen werde stehe in den Sternen. Jedenfalls würde eine Schließung den Verlust von 2,9% des Produktionsvolumens bedeuten.Die Aktienanalysten von Raymond James stufen in ihrer Exxon Mobil-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "underperform" ein.Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:69,72 EUR -1,13% (07.07.2017, 13:29)Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:69,84 EUR -0,46% (07.07.2017, 13:51)