Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (12.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Dienstag nach den Vortagsverlusten wieder deutlich zugelegt. Am Mittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 102,73 US-Dollar gekostet. Das seien 4,29 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 3,84 Dollar auf 98,11 Dollar gestiegen.Auftrieb hätten die Ölpreise durch Lockerungen der ansonsten scharfen Corona-Gegenmaßnahmen in der chinesischen Finanzmetropole Shanghai erhalten. Seit Tagen würden die dortigen Behörden gegen einen Corona-Ausbruch mit rigorosen Ausgangssperren vorgehen. Das laste auf der wirtschaftlichen Aktivität Chinas und damit auf der Erdölnachfrage. Die Volksrepublik sei eines der größten Ölnachfrageländer der Welt.Auf der Angebotsseite wiege der russische Krieg gegen die Ukraine weiter schwer, da Russland einer der global größten Rohölförderer sei. Wenngleich die Ölpreise ihre starken Aufschläge seit Beginn des Krieges überwiegend abgegeben hätten, würden die Preise immer noch deutlich höher als zu Jahresbeginn liegen. Allein das Risiko einer russischen Invasion habe die Erdölpreise deutlich steigen lassen.Die Aktien der großen Ölproduzenten würden profitieren und könnten ebenfalls deutlich zulegen. Auf der Handelsplattform Tradegate würden Shell 1,8 Prozent, BP 2,8 Prozent und Exxon Mobil 1,5 Prozent im Plus notieren. Anleger bleiben weiter investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Alle drei Ölwerte seien auch gute Dividendenzahler. Die Rendite betrage 3,6 Prozent bei Shell, 4,6 Prozent bei BP und 4,4 Prozent bei Exxon Mobil. (Analyse vom 12.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link