Der Brexit hat noch nicht stattgefunden, aber bei den deutschen Exporteuren haben die Auseinandersetzungen darüber und das schwache Pfund bereits deutliche Spuren hinterlassen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.



Zuletzt seien die Güterausfuhren nach Großbritannien um 14,4% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. In der längerfristigen Betrachtung hätten deutsche Unternehmen im jüngsten Zwölfmonatszeitraum 10% weniger als Anfang 2016 exportiert. Auch wenn im Fall eines harten Brexit der Einbruch bei den deutschen Ausfuhren besonders stark ausfallen dürfte, sei auch bei einer fortwährenden Hängepartie in Form einer erneuten Verschiebung des Austritttermins mit Rückgängen bei den Exporten zu rechnen. Im Gespräch sei eine Verschiebung bis zum 31. Januar 2020, aber auch das wäre noch keine Lösung. Sektorseitig seien besonders der Maschinenbausektor, Automobilzulieferer und die Chemiebranche betroffen. (05.09.2019/ac/a/m)





