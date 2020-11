Die Beschleunigung der Pandemie in den letzten Wochen habe erneut zu Schließungen geführt. Das Gesundheitssystem gerate in vielen Ländern ans Ende seiner Möglichkeiten, sodass sogar eine Verschärfung der Gegenmaßnahmen drohe. Das führe dazu, dass die epidemiologische Situation die Unsicherheiten der Prognosen weiter erhöhe. Kein Wunder, dass die Berichte über einen endlich gefundenen Impfstoff an den Börsen eine Euphorie ausgelöst habe, die den üblichen Bewertungen der volkswirtschaftlichen Daten nicht mehr Rechnung trage. Es sei völlig ausgeschlossen, dass schon kurzfristig die Pandemie überwunden werde und bald wieder "normale" Zeiten für das Freizeitverhalten und die Arbeitsplatzbedingungen erreicht werden könnten.



Noch höhere Konjunkturunterstützungen seien zu erwarten. Die Zentralbanken müssten eine "Normalisierung" ihrer Geldpolitik weiter in die Ferne verschieben; das sei eine Politik, die weder stimulierend, noch bremsend wirke. Der Fokus müsse jetzt auf die Entwicklung der Inflation, dem Anstieg der Konsumentenpreise, gerichtet werden. Noch sei diese nur bei 1,3% in der EU und der EA. Doch die Staatsverschuldung könne kaum noch eine bedeutende Erhöhung verkraften. Schon jetzt würden kommende Generationen kaum noch zu verantwortende Lasten tragen müssen.



Ein Anstieg des HICP, des Harmonisierten Index der Konsumentenpreise, signalisiere nur eine scheinbare Stabilität der Preisentwicklung. Er sei diesmal beeinflusst von einem Preissturz der Ölpreise, von der Konkurrenz des online Verkaufes, der weltweiten Rezession u.a. Kommende Auflagen zum Klimaschutz könnten das allgemeine Preisniveau auch schnell wieder ändern.



Ein besonderes und vielfach unterschätztes Konjunkturrisiko gehe von der weltweiten Verschuldung aller Sektoren aus, insbesondere der Staatsverschuldung. Sie liege gegenwärtig auf historischem Höchststand. Die extrem niedrigen Zinsen hätten den Schuldendienst (Soll-Zinsen + Tilgungen) entlastet. Bei einer Normalisierung des Zinsniveaus würden die Staatsbudgets wieder belastet und würden die Defizite der Staatshaushalte steigern. Das gelte insbesondere für die USA, dort steige die Staatsverschuldung von gegenwärtig USD 26,5 Billionen in Richtung USD 30 Billionen. Der neue Präsident werde neue Programme zur Konjunkturunterstützung und zum Klimaschutz einführen. Schon jetzt habe die Welt-Leitwährung die höchsten Staatsschulden, das sei kein Zeichen für eine Währungsstabilität. Aber wo könne man investieren?



Folgerung: Bei einem durchschnittlichen KGV von ca. 17 für den DAX und ca. 22 für den S&P 500 seien Aktien nicht mehr grundsätzlich "billig". Bei der Aktienauswahl gelte es, auf die fundamentalen Unternehmensdaten zu achten. Die kurzfristige Euphorie wegen eines Impfstoffes könne auch bald wieder verfliegen. Das höchste Risiko stecke in den lang laufenden Anleihen. Edelmetalle würden besonders nach dem Rückschlag eine attraktive Alternative bleiben. (10.11.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Frühjahr 2020 hatte die erste Welle der Covid-19 Pandemie und der Lockdown die Weltwirtschaft in die schwerste Rezession der Nachkriegszeit gestürzt, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Beruhigung im Sommer habe wieder eine deutliche Erholung und Zuversicht für die weitere Konjunkturentwicklung ermöglicht. Die Prognosen der Forschungsinstitute würden diesen Optimismus spiegeln. Doch die zweite Welle der Neuinfektionen mit ihrem exponentiellen Wachstum dürfte die Zuversicht wieder abschwächen bis ein wirksames Gegenmittel gefunden werde. Die neu ausgelöste Euphorie widerspreche den fundamentalen Daten.Die Europäische Kommission projiziere für die Eurozone (EA) einen Rückgang des BIP von 7,8% in 2020 und einer Erholung um 4,2% in 2021, gefolgt von 3% in 2022. In der Europäischen Union (EU) werde ein Rückgang des BIP um 7,4% in 2020 und eine Erholung um 4,1% in 2021 gesehen, gefolgt von 3% in 2022. Für beide Regionen werde ein Erreichen des Niveaus vor der Pandemie erst in 2022 erwartet.