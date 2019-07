Xetra-Aktienkurs Expedeon-Aktie:

1,22 EUR +3,83% (23.07.2019, 10:30)



Tradegate-Aktienkurs Expedeon-Aktie:

1,24 EUR +0,40% (23.07.2019, 11:00)



ISIN Expedeon-Aktie:

DE000A1RFM03



WKN Expedeon-Aktie:

A1RFM0



Ticker-Symbol Expedeon-Aktie:

EXN



Kurzprofil Expedeon AG:



Expedeon (ISIN: DE000A1RFM03, WKN A1RFM0, Ticker-Symbol: EXN) ermöglicht mit seinen Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Die innovativen Technologien, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden weltweit in Forschungslabors eingesetzt und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Grenzen von Forschung und Produktentwicklung aufzubrechen und einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführung neuer Diagnoseinstrumente zu leisten.



Mit Anwendungen, die die gesamten Arbeitsabläufe in der Genomik, Proteomik und Immunologie abdecken, beschleunigen und vereinfachen die von Expedeon entwickelten Technologien die Forschung und ermöglichen sowohl biopharmazeutischen als auch diagnostischen Unternehmen und Organisationen die Einführung neuer und kosteneffizienter Prozesse. Damit unterstützt Expedeon die Entwicklungs- und Vermarktungsziele seiner Kunden. Die Produkte von Expedeon werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben.



Die Expedeon AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. www.expedeon.com. (23.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Expedeon-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Expedeon AG (ISIN: DE000A1RFM03, WKN A1RFM0, Ticker-Symbol: EXN).Das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 sei bei der Expedeon AG von einer stärkeren Ausrichtung auf die Kommerzialisierung der Produktpalette geprägt gewesen. Darüber hinaus habe die Gesellschaft mit dem Erwerb der australischen TGR BioSciences nicht nur eine weitere Ausweitung der Produktpalette erreicht, das nachhaltige Umsatzniveau habe zudem deutlich gesteigert werden können. Die Umsatzerlöse in Höhe von 13,13 Mio. Euro würden ein starkes Umsatzwachstum in Höhe von 68,4% (VJ: 7,80 Mio. Euro) bedeuten. Der Erfolg der aktiven "Grow, Buy, Build"-Strategie werde auch anhand der Q1-Zahlen erkennbar, mit einer Fortsetzung der Umsatzdynamik um weitere 49,5% auf 3,45 Mio. Euro (VJ: 2,31 Mio. Euro). Wie zuvor angekündigt, sei auf EBITDA-Basis in 2018 mit 1,76 Mio. Euro (VJ: -2,90 Mio. Euro) erstmals der Break-Even überschritten worden, welcher als nachhaltig einzustufen sei.Mit der konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie habe die Expedeon AG in den vergangenen Geschäftsjahren ein breites Produkt- und Technologieportfolio ausgebaut. Originär habe Expedeon über eine Technologie für Next Generation Sequencing (NGS) in der onkologischen Forschung verfügt. Im Rahmen der Grow, Buy, Build-Strategie sei das Portfolio um Technologien für Genomik, Proteomik und Immunologie erweitert worden, die z. B. in der Biomarker-Forschung oder in der Hochdurchsatz-Wirkstoffentwicklung Anwendung finden könnten. Neben der NGS-Kerntechnologie TruePrimeTM seien an dieser Stelle insbesondere die Lightning-Link® und die CaptSureTM-Technologie hervorzuheben. Die Gesellschaft habe sich in den vergangenen Jahren als ein marktführender Innovator in den wichtigen Bereichen der Onkologie- und Immunologieforschung etabliert und solle sich als ein Produktlieferant bei der Entwicklung von Therapeutika-Lösungen sowie für die klinische Diagnostik etablieren.Als wichtigster Faktor der künftigen Entwicklung sei dabei der zunehmende Einsatz der aktuellen Technologien für kommerzielle Lösungen bspw. im Forschungs-Bereich und in der Diagnose zu sehen. Es sei dabei beabsichtigt, Liefer- und Lizenzvereinbarungen für die kommerzielle Nutzung der Expedeon-Produkte mit Partnerunternehmen zu treffen. Im vergangenen Geschäftsjahr habe die Gesellschaft bereits den Abschluss solcher Vereinbarungen mit drei Partnerunternehmen veröffentlicht. Ebenfalls von großer Bedeutung für die künftige Entwicklung dürfte neben der Antikörper-Konjugation die neue Vermarktungsoption von TruePrimeTM in Richtung DANN-Synthese für die Gentherapie und von kurzen DNA-Fragmenten sein. Letztere würden zum gleichzeitigen Nachweis unterschiedlicher Substanzen aus einer Probe (Multiplexing) eingesetzt.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, ein gleichbleibendes Kursziel in Höhe von 3,20 Euro ermittelt, ausgehend vom aktuellen Aktienkurs vergeben sie weiterhin das Rating "kaufen" für die Expedeon-Aktie. (Analyse vom 23.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Expedeon-Aktie: