Wien (www.aktiencheck.de) - Ex-Starhändler der Deutschen Bank bekommt lebenslanges Berufsverbot - AktiennewsChristian Bittar, ehemaliger Derivatehändler der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), darf nach einem Urteil der Finanzaufsichtsbehörde FCA nie wieder an den Finanzmärkten tätig sein, so die Experten von "FONDS professionell".Das sei es für Christian Bittar gewesen: Der einstige Star der Finanzindustrie sei jetzt komplett aus ebendieser verbannt, melde Bloomberg. Die Nachrichtenagentur berufe sich auf ein Statement der Financial Conduct Authority (FCA). Demnach sei das Urteil gegen den ehemaligen Deutsche-Bank-Derivatehändler bereits im April gefällt, aber zunächst zurückgehalten worden. Grund sei eine Klage gegen das FCA-Urteil gewesen. Mit dem Abschluss dieser Klage sei Bittars Ausschluss von den Finanzmärkten auf Lebenszeit nun rechtskräftig.Bittar dürfe demnach nie wieder in einem regulierten Finanzmarkt tätig sein. Dem Ex-Derivatehändler fehle die "Integrität und damit die Eignung", eine Rolle auf dem Finanzmarkt wahrzunehmen, heiße es im Statement der FCA. Bevor der Bann wirken könne, müsse Bittar noch eine Gefängnisstrafe absitzen: Nachdem er sich im März dieses Jahres schuldig bekannt habe, gemeinsam mit anderen Beteiligten den internationalen Referenzzinssatz Euribor manipuliert zu haben, habe ihn ein Londoner Gericht zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt. Die Hälfte der Strafe sei allerdings zur Bewährung ausgesetzt worden; Bittar dürfe das Gefängnis in rund zwei Jahren wieder verlassen.Schlagzeilen mit RekordbonusBörsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,796 EUR +0,13% (17.09.2018, 14:46)