Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (14.08.2019/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) insbesondere bei marktbedingten Kursschwächen weiter kaufenswert.Mit der Übernahme der in Seattle ansässigen Just Biotherapeutics Inc. (Just.Bio) habe Evotec-CEO Werner Lanthaler das eigene Geschäft um die Entwicklung und Herstellung von Biologika erweitert. "Just.Bio gehört zu den besten Übernahmen, die wir bisher gemacht haben. Der Umsatz wurde nach nur 3.5 Jahren seit Gründung auf 20 Mio. Euro gehoben. Ich kenne nur sehr wenige Biotechunternehmen, die einen solchen Track-Record haben", so der CEO im Gespräch mit der "Vorstandswoche".Mit der Akquisition hole Evotec 90 Mitarbeiter an Bord, die in einer modernen Forschungs- und Produktionseinrichtung arbeiten würden. Im Wesentlichen handle es sich dabei um ehemalige Wissenschaftler des Biotech-Giganten Amgen. Zu den bisherigen Gesellschaftern von Just.Bio würden unter anderem ARCH Venture, Merck & Co. sowie die Bill & Melinda Gates Foundation gehören. Mit der Gates-Stiftung arbeite Evotec übrigens seit Juni 2019 auch in der Behandlung von Tuberkulose zusammen.Mit Just.Bio habe Evotec gute Chancen, das eigene Wachstum nochmals zu beschleunigen. Das erfordere allerdings auch eine weitere Investition, die Lanthaler derzeit prüfe. Ziel sei der Bau einer Produktionseinheit für den Herstellungsprozess für die klinische und kommerzielle Produktion von Biologika. "Es gibt nicht sehr viele Standorte auf der Welt, die dafür geeignet sind. Seattle gehört indes dazu." Ein solches Investment würde bei ca. 100 Mio. Dollar liegen. Bis Jahresende wolle sich Evotec entscheiden. Für ein derartiges Vorhaben seien immer potenzielle Partner interessant, welche die Produktion mit Leben füllen und entsprechende Aufträge verteilen, respektive sich dazu verpflichten würden, bevor der Bau beginne. Laut Lanthaler würden derartige Gespräche schon stattfinden. "Wir sind nicht untätig in diese Richtung." Gelinge das Vorhaben, entwickle sich Evotec in diesem Bereich in Richtung des Geschäftsmodells der schweizerischen Lonza, der von Wuxi oder Samsung Biotech.Ein Investment in diese Herstellung könnten die Hamburger locker stemmen. Evotec habe sich jüngst über ein Schuldscheindarlehen refinanziert und 250 Mio. Euro eingenommen. "Ich finde es großartig, dass wir uns inzwischen mit bis zu einer Laufzeit von zehn Jahren zu einem Zinssatz von weniger als 1,5% finanzieren können", so Lanthaler. Insgesamt sitze die Firma somit auf einer Kasse von mehr als 300 Mio. Euro. Das sei erst einmal ausreichend. Da brauche es auch keine Kapitalerhöhung mehr. "Viele Banken haben sicherlich den Drang nach einer Kapitalerhöhung. Unser Drang gilt dem Shareholder-Value. Da passt eine Eigenkapitalmaßnahme nicht ganz dazu." Die Mittel wolle der CEO unter anderem auch für weitere Akquisitionen nutzen. "Wir sehen durchaus weiteres Potenzial, uns über Zukäufe und vor allem auch Equity-Beteiligungen und Bridges zu stärken."Es laufe bei Evotec! Die strategische Ausrichtung untermauere Lanthaler mit einer sehr starken operativen Entwicklung. Im ersten Quartal hätten die Erlöse um 27% auf knapp 104 Mio. Euro expandiert. Das bereinigte EBITDA sei um 114% auf 30 Mio. Euro nach oben geschnellt. IFRS 16-Effekte von gut 3 Mio. Euro seien enthalten. Laut dem CEO sei er auch sehr zufrieden mit der Entwicklung des zweiten Quartals. Die Experten würden somit starke Halbjahreszahlen erwarten. Für das Gesamtjahr bekräftige Lanthaler die bisherige Prognose. Der Umsatz solle organisch um ca. 10% auf rund 400 Mio. Euro wachsen. Aus der Übernahme von Just.Bio würden in 2019 anteilig weitere 10 Mio. Euro konsolidiert.Schon heute zeige sich der Firmenchef für die Entwicklung in 2020 zuversichtlich. "Wir werden unseren positiven Kurs auch im nächsten Jahr fortsetzen. Da habe ich wenige Zweifel." Ab Mai 2020 würden anteilig Subventionen durch Sanofi für den Standort Toulouse entfallen. Für das Gesamtjahr gehe es um einen Beitrag von über 20 Mio. Euro zum Umsatz und EBITDA. Die Kapazitäten in Toulouse brauche Evotec mehr denn je. "In Toulouse haben wir inzwischen 500 Mitarbeiter." Evotec werde in 2020 bei Umsatz und EBITDA bereinigt um den Auslauf der Subvention weiterwachsen. Vermutlich sogar inklusive des Effekts."Wir arbeiten daran. Es ist in jedem Fall ein schönes Ziel und wenn wir dies entsprechend im Jahr 1 schon ausgleichen können, ist das eine tolle Leistung." Trotz des Auslaufens der Subvention würden sich die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in 2020 auf ca. 50 Mio. Euro erhöhen. "Das sollte keinen Investor abschrecken. Es ist positiv, wenn wir dafür mehr ausgeben. Ohne die Ausgaben in Forschung und Entwicklung der letzten Jahre würde Evotec heute nicht so gut dastehen", ergänze der Firmenchef.Evotec ist insbesondere bei marktbedingten Kursschwächen weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Die Erfolgsstory werde sich fortsetzen. (Analyse vom 14.08.2019)