Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und seine mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt Evotec alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (27.03.2019/ac/a/t)



Am 6. März 2009 habe Werner Lanthaler das Ruder bei Evotec übernommen. Zum 10-jährigen Jubiläum als CEO habe sich der Firmenchef ein gutes Fläschchen Wein verdient. Damals sei das Biotechunternehmen ein Sanierungsfall gewesen. Heute würden allenfalls noch die Verlustvorträge in dreistelliger Millionenhöhe an diese Zeit erinnern. Zu seinem Amtsantritt 2009 sei es das Ziel von Lanthaler gewesen, "in den kommenden Jahren Shareholder Value zu generieren". Die Experten würden feststellen: Lanthaler habe mehr als Wort gehalten. Die Aktie habe sich in seiner Amtszeit um knapp 3.000% (!!) verteuert, notiere im MDAX und TecDAX nahezu auf Rekordhoch und sei mit einem Börsenwert von mehr als 3 Mrd. Euro kapitalisiert. Herzlichen Glückwunsch dazu!Die starke Performance am Aktienmarkt habe der Österreicher mit einer robusten operativen Performance bestens unterlegt. Für das Jahr 2018 werde Lanthaler neue Rekorde präsentieren. Noch im Dezember hätten die Hamburger die eigene Prognose für das vergangene Jahr angehoben. Das EBITDA solle nicht nur um 30% expandieren, sondern sogar um mehr als 45%. Somit werde Evotec für 2018 mindestens 85 Mio. Euro zeigen. Den Umsatz würden die Experten auf 350 bis 360 Mio. Euro schätzen. Die EBITDA-Marge jenseits der Marke von 20% könne sich sehen lassen. "Unser 4. Quartal ist erneut sehr stark verlaufen. Alle unsere Quartale im Jahr 2018 waren durchweg sehr erfreuliche Quartale", sage der CEO im Gespräch mit der Vorstandswoche. Inzwischen zahle sich auch trotz anfänglicher Schwierigkeiten die Übernahme von Aptuit bestens aus. "Aptuit hatte ein fantastisches Q4. Ich will uns aber für diese Leistung nicht zu sehr loben. Wir sehen derzeit einen wirklich exzellenten Markt und sind Profiteur einer immensen Nachfrage nach Entwicklungskapazitäten, die in unserer Industrie momentan so hoch wie nie zuvor ist", erkläre Lanthaler.Ins neue Jahr sei Evotec "sehr gut" gestartet. "Wir sehen eine Vollauslastung auf allen Ebenen und sind daher zuversichtlich, auch im Jahr 2019 den Umsatz und das EBITDA weiter zu steigern." Konkrete Ziele habe Lanthaler noch nicht genannt. Die üppigen Wachstumsraten des Vorjahres werde Evotec logischerweise in 2019 nicht erreichen. Ein Umsatzplus von etwa 10% sei aber möglich und hänge schlussendlich an der Performance bei Meilensteinzahlungen. Aufgrund der Vollauslastung werde sich das EBITDA in diesem Jahr ebenfalls verbessern. "Wir werden in diesem Jahr unsere Ausgaben für Forschung und Entwicklung in etwa verdoppeln und trotzdem das EBITDA steigern. Mit der Erhöhung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung werden wir den Shareholder Value deutlich steigern", so Lanthaler. Der CEO sei wegen der Erfolge der vergangenen zehn Jahre alles andere als amtsmüde. "Wir stehen erst am Anfang. Die besten Jahre hat Evotec noch vor sich. Wir werden alle noch sehr viel Freude an Evotec haben."Herzstück der Hamburger sei die Pipeline an Projekten mit Pharma- und Biotechunternehmen, die derzeit aus über 100 Zielmolekülen bestehe. Diese Pipeline mache jährlich große Fortschritte. Ziel von Lanthaler sei es, die Schlagzahl an Meilensteinzahlungen pro Jahr zu erhöhen. Mit einem Projekt mit Bayer im Bereich "chronischer Husten" könnte spätestens im Jahr 2020 die Phase III erreicht werden. Die Präklinik werde immer schneller mit Projekten aus der Entwicklung gefüllt, so dass sich der Wert des Portfolios in den nächsten Jahren stetig erhöhen werde. Etwa 10% der Moleküle würden pro Jahr ausscheiden. Übrigens nicht hauptsächlich, weil die Moleküle wissenschaftlich nicht funktionieren würden, sondern weil der jeweilige Partner das Projekt stoppe, wenn Wettbewerber in ähnlichen Molekülen bessere Daten ausweisen würden oder schneller seien oder es auch bessere Technologien gebe, die zum Ende führen würden. "Unser Ziel ist, den jährlichen Ausfall in der Pipeline durch doppelt so viele neue Moleküle zu ersetzen. Das gelingt uns bisher recht gut", so Lanthaler. Die gesamte Pipeline biete für Evotec nur Chancen. "Wir tragen in dieser Entwicklung kaum Risiko."Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" haben Lanthaler im August 2009 bei Evotec kennengelernt. Seitdem - damals habe die Aktie bei Kursen von über 1,20 Euro notierte - würden die Experten die Aktie durchweg jährlich zum Kauf empfehlen. Zuletzt im November 2018 bei Kursen um 18 Euro.