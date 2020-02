Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

25,84 EUR +1,49% (05.02.2020, 15:17)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.800 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (05.02.2020/ac/a/t)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AHL Partners LLP reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Evotec SE sichtbar:Die Shortseller von AHL Partners LLP befinden sich nach wie vor im Rückwärtsgang aus ihren Short-Aktivitäten in den Aktien des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF).Die Finanzprofis der zur Man Group plc gehörenden AHL Partners LLP mit Sitz in London haben am 04.02.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,78% auf 0,66% der Aktien der Evotec SE verringert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Evotec SE:5,28% Melvin Capital Management LP (18.11.2019)1,31% Darsana Capital Partners LP (16.08.2019)0,92% Lakewood Capital Management, LP (13.05.2019)0,84% Canada Pension Plan Investment Board (18.12.2019)0,66% AHL Partners LLP (04.02.2020)0,59% Wellington Management Company, LLP (02.01.2020)0,51% Harbor Spring Capital, LLC (15.11.2019)0,48% Voleon Capital Management LP (24.01.2020)Börsenplätze Evotec-Aktie:XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:25,87 EUR +1,37% (05.02.2020, 15:02)