Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

22,69 EUR +0,53% (14.05.2020, 14:04)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

22,70 EUR +0,89% (14.05.2020, 13:51)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (14.05.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec habe nach einem guten Start ins Jahr trotz der corona-bedingten Unsicherheiten die Prognose bestätigt. So rechne das im MDAX notierte Unternehmen im laufenden Jahr mit einem Umsatz zwischen 440 Millionen und 480 (2019: 446) Millionen Euro. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde ein Wert zwischen 100 und 120 Millionen erwartet, habe Evotec am Donnerstagmorgen mitgeteilt.Das wäre ein Rückgang um bis zu fast ein Fünftel - Grund dafür seien unter anderem höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung. In den ersten drei Monaten habe Evotec das operative Ergebnis trotz der höheren F&E-Ausgaben bei einem deutlichen Umsatzplus stabil bei 30 Millionen Euro halten können.Im ersten Quartal habe Evotec die Erlöse in beiden Segmenten deutlich steigern können. Der Umsatz im Bereich EVT Execute sei um 18 Prozent auf 118,2 Millionen Euro geklettert, der Erlös von EVT Innovate habe sich um 24 Prozent auf 23,3 Millionen Euro erhöht. Das Konzern-EBITDA sei stabil bei 30,0 Millionen Euro geblieben. Derweil könne Evotec weiterhin auf eine starke strategische Liquiditätsposition von 320,7 Millionen Euro bauen.Bereits in einem Gespräch Ende vergangenen Jahres habe sich der Vorstandsvorsitzende Werner Lanthaler gegenüber dem "Aktionär" sehr zuversichtlich gezeigt: "Wir verfügen über eine starke finanzielle Ausstattung, die notwendig ist, das zu erreichen, war wir mit Evotec vorhaben. Und hier sind wir noch am Anfang. Wir haben noch sehr viel vor." Zudem habe Lanthaler erklärt: "Wir wollen Projekte nicht nur scheibchenweise nach vorne bringen, sondern einen Flow aus vielen parallelen Projekten haben. Durch unseren großen finanziellen Spielraum haben wir dafür die besten Voraussetzungen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Evotec.Börsenplätze Evotec-Aktie: