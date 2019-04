Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,92 EUR +0,76% (11.04.2019, 09:36)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und seine mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt Evotec alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (11.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Evotec habe am heutigen Donnerstag eine neue Kooperation bekannt gegeben. Das Unternehmen werde zukünftig mit Indivumed GmbH zur Erforschung und Entwicklung von first-in-class Therapeutika für die Behandlung von kolorektalem Krebs ("Darmkrebs") zusammenarbeiten. Diese sei vorerst auf zwei Jahre ausgerichtet. Dabei würden Evotecs proprietäre Bioinformatik-Analyseplattform "PanHunter" und deren Plattformen zur Entdeckung niedermolekularer Substanzen und Antikörpern mit der Darmkrebs-Kohorte aus Indivumeds Multi-Omics-Krebsdatenbank "IndivuType" kombiniert. Ziel dieser präzisionsmedizinischen Zusammenarbeit seien äußerst effektive und langlebige Therapien mit klaren Strategien für die Stratifizierung bei Darmkrebspatienten, so Evotec in einer Mitteilung.Im Rahmen der Zusammenarbeit habe Evotec eine nicht bekannt gegebene Zahlung an Indivumed geleistet, um Zugriff auf die Darmkrebs-Kohorte des IndivuType-Datensatzes zu erhalten. Beide Partner würden gemeinsam in die Datenanalyse, die Identifizierung und Validierung von Zielstrukturen und Wirkstoffentdeckung investieren. Evotec werde für die anschließende Verpartnerung der Programme und/oder der Plattform verantwortlich sein, so Evotec weiter.Die Meldung sei zwar kein Paukenschlag, aber wieder einmal ein hochinteressantes Puzzlestück im Gesamtwerk Evotec. Die Ergebnisse und Auswirkungen der vielen Kooperationen dürften in den kommenden Jahren immer stärker zum Vorschein kommen. Man dürfe gespannt sein, was Evotec im laufenden Jahr auf der Deal-Ebene noch aus dem Hut zaubere. Der nächste wichtige Termin auf der Zahlenebene sei der 14. Mai 2019. Hier präsentiere Evotec die Ergebnisse für das erste Quartal 2019. Aus charttechnischer Sicht gelte es, das Ausbruchsniveau bei 23,36 Euro im Zuge der laufenden Konsolidierung zu verteidigen.