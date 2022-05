Börsenplätze Evotec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,98 EUR +13,70% (10.05.2022, 18:30)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

24,00 EUR +13,64% (10.05.2022, 17:35)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (10.05.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Die zuletzt auf ein Tief seit 2020 abgerutschten Papiere von Evotec seien am Dienstagnachmittag aufgeblüht. Viel frischen Rückenwind hätten sie von einer erweiterten und verlängerten Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb erhalten. Die Aktie sei mit einem Plus von 13,6 Prozent der mit Abstand beste Wert im MDAX.Zuvor nur moderat im Plus liegend, habe der Kurs nach der entsprechenden Mitteilung kräftig angezogen. Zuletzt seien es noch rund acht Prozent gewesen. Zeitweise hätten die Kursgewinne direkt nach der Mitteilung sogar fast 12 Prozent betragen.Der Wirkstoffforscher habe bekannt gegeben, dass die 2018 unterzeichnete Kooperation im Bereich des Gezielten Proteinabbaus (Targeted Protein Degradation) um weitere acht Jahre verlängert werde - mit dem Ziel, die strategische Allianz zu erweitern und zu vertiefen. Die ursprüngliche Kooperation habe sich als äußerst produktiv und vielversprechend erwiesen.Evotec erhalte eine Abschlagszahlung von 200 Millionen US-Dollar (rund 190 Mio Euro) und erwarte darüber hinaus erfolgsabhängige Zahlungen. Das mögliche Gesamtvolumen habe das Unternehmen auf fünf Milliarden Dollar beziffert. Darüber hinaus erhalte Evotec mehrstufige Umsatzbeteiligungen basierend auf dem Verkauf von Produkten."Der Aktionär" bleibe langfristig bei Evotec weiter ganz klar zuversichtlich. Der heutige Deal sei nur ein Vorgeschmack dafür, was Evotec in den kommenden Jahren zeigen könne. Aus charttechnischer Sicht wäre nun wichtig, dass die Aktie die 38-Tage-Linie überwinden könne.Für Anleger mit Geduld sind die aktuellen Kurse Kaufkurse, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.05.2022)Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link