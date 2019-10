Xetra-Aktienkurs Evotec-Aktie:

19,905 EUR +3,19% (04.10.2019, 11:07)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

19,90 EUR +2,74% (04.10.2019, 11:21)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (04.10.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nächster Meilenstein: Evotec komme bei der Wirkstoffforschungs und -entwicklungspartnerschaft mit Aeovian Pharmaceuticals voran. In 18 Monaten hätten die Unternehmen einen präklinischen Entwicklungskandidaten nominiert. Evotec beteilige sich im Rahmen einer Series-A-Finanzierungsrunde an Aeovian, erhalte eine Zahlung in unbekannter Höhe und werde die Projektentwicklung weiter unterstützen.2017 seien Evotec und Aeovian eine Partnerschaft mit dem Ziel eingegangen, die Entwicklung eines neuen und hochselektiven mTORC1-Inhibitors zur Behandlung von seltenen und altersbedingten Krankheiten voranzutreiben. Via einer Series-A-Finanzierung habe das US-Start-up nun 37 Millionen Dollar eingesammelt. Neben den Investoren venBio Partners und Sofinnova Investments sowie der Beteiligung von Apollo Health Ventures, habe auch Evotec sich im Rahmen der Finanzierungsrunde an dem Unternehmen beteiligt."Dieser Meilenstein mit Aeovian ist ein weiterer Beleg dafür, wie Evotecs integrierte Wirkstoffforschungsplattform zu einer effizienten Projektdurchführung der medizinischen Innovationen ihrer Partner beiträgt. Das Management dieses chemisch anspruchsvollen Projekts "unter einem Dach" war entscheidend dafür, einen präklinischen Entwicklungskandidaten innerhalb von 18 Monaten nach dem Start der Leitstrukturoptimierung zu liefern", so Dr. Craig Johnstone, COO von Evotec.Evotec werde die Entwicklung des Aeovian-Projektes mit dem Know-how in der Wirkstoffforschung weiter unterstützen. Laut der Pressemitteilung würden die Partner nun effektiv an der Einreichung als neues Prüfpräparat bei der US-Gesundheitsbehörde FDA sowie an der Vorbereitung der klinische Studien für Aeovians am weitesten fortgeschrittenen Kandidaten arbeiten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: