Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

17,985 EUR +3,33% (19.12.2018, 16:13)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (19.12.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Das Wertpapier drehe kurz vor Weihnachten noch einmal richtig auf. Heute gewinne es 3,7% auf 17,93 Euro. Damit sei Evotec der drittstärkste Wert des Tages im MDAX. Die Aktie profitiere dabei von Erhöhung der Ergebnisprognose des Konzerns für das laufende Geschäftsjahr. Wie er in einer Mitteilung schreibe, erwarte er jetzt, dass sich das bereinigte Konzern-EBITDA im Jahr 2018 um mehr als 45% erhöhen werde. Zuvor sei ein Anstieg um rund 30% zum Vorjahreswert von 58,4 Mio. Euro prognostiziert. Dies sei auf die starke operative Performance mit höheren Margenbeiträgen, wichtige wissenschaftliche Meilensteinerreichungen in Q4/2018 sowie einen Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge wie zum Beispiel F&E-Steuergutschriften in H2/2018 zurückzuführen, so Evotec weiter. Alle sonstigen Bestandteile der Finanzprognose der Gesellschaft seien bestätigt worden.Beflügelt hätten ferner Aussagen des Vorstandschefs Werner Lanthaler in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Nachdem wir bereits 2018 deutlich mehr Kooperationen vermelden konnten, wollen wir das Tempo nochmals erhöhen", so Vorstandschef Werner Lanthaler gegenüber dpa-AFX. Allein für seine Forschung mithilfe der Stammzelltechnologie iPSC gäbe es 40 potenzielle Partner. Und auch für den Jahresstart 2019 zeige sich Lanthaler zuversichtlich."Der Aktionär" sehe sich damit erneut in seiner positiven Einschätzung zu Evotec bestätigt. Der Wert gehöre ganz klar zu den Favoriten im Biotech-Sektor. Man dürfe gespannt sein, mit welchen News das Unternehmen 2019 aufwarten könne. Aus charttechnischer Sicht wäre wichtig, dass zunächst die psychologisch wichtige Hürde bei 20 Euro zurückerobert werden könne. Der nächste Widerstand würde dann in Form des Dezemberhochs 2018 bei 21,82 Euro warten. Zuletzt hat das Papier die 200-Tage-Linie erfolgreich verteidigen können, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.12.2018)Börsenplätze Evotec-Aktie:XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:18,075 EUR +4,54% (19.12.2018, 16:02)