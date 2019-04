Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und seine mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt Evotec alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (04.04.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktie bleibt ein Basisinvestment in der deutschen Biotechnologiebranche - AktienanalyseDie Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist derweil dabei, ein neues Mehrjahreshoch nach dem anderen zu erklimmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auslöser seien starke 2018er-Zahlen gewesen. Auslöser seien starke 2018erZahlen gewesen. Das Biotechunternehmen habe im vergangenen Jahr eine hohe Wachstumsdynamik gezeigt. Der Umsatz sei um 42 Prozent auf 375,4 Mio. Euro geklettert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sogar um 67 Prozent auf 95,5 Mio. Euro zugelegt. Damit habe der Konzern einmal mehr die durchschnittlichen Analystenerwartungen deutlich übertroffen. Zugleich habe Evotec zahlreiche neue Forschungs- und Entwicklungsallianzen abschließen und bestehende erweitern können.Für das laufende Jahr gehe das Management von weiterem Wachstum aus, wenngleich sich das Tempo deutlich abschwächen werde. Umsatz und EBITDA sollten jeweils um circa zehn Prozent zulegen. Aber dabei dürfte sich das Management noch Spielraum gelassen haben.Daher und weil neue Partnerschaften und Meilensteinzahlungen für positiven Newsflow sorgen sollten, bleibt die Evotec-Aktie ein Basisinvestment in der deutschen Biotechnologiebranche, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2019)Börsenplätze Evotec-Aktie:XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:25,07 EUR +0,08% (04.04.2019, 12:01)