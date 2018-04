Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (05.04.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktie: Die Pfeile zeigen wieder nach oben - AktienanalyseDie Geschäftszahlen von Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) haben auf der ganzen Linie überzeugt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch dank Übernahmen sei der Umsatz des Biotechnologieunternehmens 2017 um 57 Prozent auf 257,6 Mio. Euro geklettert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sogar um 60 Prozent auf 58 Mio. Euro zugelegt. Belastungen in Zusammenhang mit Zukäufen sowie höhere Kosten hätten sich negativ auf das Konzernergebnis ausgewirkt, welches leicht von knapp 27 Mio. auf 24 Mio. Euro gesunken sei. Für das laufende Jahr gehe Evotec von einem Umsatzwachstum von "mehr als 30 Prozent" aus. Höhere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung dürften die Gewinnentwicklung allerdings etwas bremsen. Evotec rechne daher mit einem Wachstum des bereinigten EBITDA von "etwa" 30 Prozent.Große Hoffnung setze Evotec auf eine Kooperation mit dem Pharmakonzern Sanofi. Beide möchten ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Dabei gehe es um die Entwicklung von Medikamenten gegen Infektionskrankheiten. Die Franzosen würden ein 100-köpfiges Expertenteam sowie mehr als zehn Forschungs- und Entwicklungsprojekte einbringen, die sich noch in einer frühen Phase befinden würden. Sanofi werde Evotec eine Vorabzahlung von 60 Mio. Euro sowie eine "signifikante langfristige finanzielle Unterstützung" gewähren. Den Franzosen werde im Gegenzug das Vorrecht eingeräumt, Arzneien aus den Projekten herzustellen und zu vermarkten.Nicht zuletzt dank dieses Deals, der bis Mitte 2018 in trockenen Tüchern sein soll, dürfte die Evotec-Aktie im weiteren Jahresverlauf zu den Outperformern zählen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2018)