Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

14,929 EUR +3,05% (16.08.2017, 16:34)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq-Symbol: EVTCY) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharmaund Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute).



Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 70 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen.



Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u.a. mit Janssen Pharmaceuticals im Bereich der Alzheimer'schen Erkrankung, mit Sanofi im Bereich Diabetes und mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com. (16.08.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Das Wertpapier habe schon vor Kurzem über ein im Jahr 2001 markiertes Zwischenhoch im Bereich von 14,50 Euro kurz drüber gespitzt, sei in der Folge jedoch wieder darunter zurückgefallen. Es sei eine Konsolidierung zwischen 11,50 und 12,50 Euro gefolgt. Dieser Trendkanal habe aber rasch wieder nach oben verlassen werden können. Letztlich sei dem Wertpapier sogar der große Ausbruch nach oben gelungen. Bei 15,02 Euro liege jetzt der neue Mehrjahresrekord. Beflügelt worden sei der Wert von der angekündigten Übernahme des US-Wettbewerbers Aptuit, der eine weitere Kaufempfehlung der deutschen Bank nach sich gezogen habe, sowie erstklassigen Halbjahreszahlen.Evotec habe den erfolgreichen Abschluss der Akquisition von Aptuit bekannt gegeben, die Mitte August 2017 wirksam geworden sei und über die am 30. Juli 2017 detailliert berichtet worden sei. Diese Übernahme biete erhebliche neue Geschäftsmöglichkeiten zur weiteren Beschleunigung der langfristigen Strategie von Evotec und stärke Evotecs Position als global führendes Unternehmen im Bereich der externen Innovation.Das Unternehmen habe für die Übernahme von Aptuit einen Kaufpreis von insgesamt rund 300 Mio. USD, umgerechnet 256 Mio. Euro, in bar an Welsh, Carson, Anderson & Stowe ("WCAS"), einem führenden Private-Equity-Investor, entrichtet. Die Übernahme von 100% des ausgegebenen und ausstehenden Anteilsbesitzes von Aptuit werde durch einen Mix aus bestehenden Liquiditätsreserven und einer zusätzlichen neuen erstrangigen Kreditfinanzierung in Höhe von 140 Mio. Euro beglichen.Marion Schlegel, Redakteurin vom Anlegermagazin "Der Aktionär", empfiehlt die Gewinne bei der Evotec-Aktie weiter laufen zu lassen. Der Stopp zur Absicherung sollte auf 11,10 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 16.08.2017)Börsenplätze Evotec-Aktie:XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:14,905 EUR +3,44% (16.08.2017, 16:19)