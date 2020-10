Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

22,77 EUR -2,94% (15.10.2020, 15:29)



Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

22,83 EUR -3,06% (15.10.2020, 15:14)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (15.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Der Spezialchemiekonzern erhole sich weiter vom Einbruch in der Corona-Krise. In Q3 sei auf Basis vorläufiger Zahlen ein bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 519 Mio. Euro erzielt worden und damit deutlich mehr als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Damit habe das operative Ergebnis zwar mehr als vier Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, doch sei der Rückgang deutlich geringer gewesen als noch in Q2. Der Umsatz sei im dritten Jahresviertel um fast zehn Prozent auf 2,9 Mrd. Euro gefallen. Das sei knapp das Niveau gewesen, das Analysten erwartet hätten.Beim bislang wegen der Konjunkturunsicherheiten recht breit gefassten Jahresgewinnausblick werde Evonik nun etwas präziser. Das bereinigte EBITDA solle 2020 zwischen 1,8 und 2,0 Mrd. Euro liegen, nach 2,15 Mrd. im Vorjahr. Der Umsatzausblick bleibe bei 11,5 bis 13 Mrd. Euro. Die Evonik-Aktie habe die Kursverluste auf die Nachrichten hin ein wenig verringert.DER AKTIONÄR sei für die günstig bewertete Evonik-Aktie nach wie vor optimistisch gestimmt. Wer bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 5,1 Prozent) bereits investiert ist, kann dabei bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 19,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 15.10.2020)Börsenplätze Evonik-Aktie: