Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (12.05.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) von 26,00 Euro auf 24,00 Euro.Das Zahlenwerk für das Q1/2020 (Umsatz- und Ergebnisrückgänge trotz positivem Konsolidierungseffekt (Übernahme von ProxyChem)) sei teilweise deutlich hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben. Es sei belastet durch den Einbruch der Öl- und Naphtanpreise gewesen. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2020 seien mehrheitlich reduziert worden (Umsatz, bereinigtes EBITDA, freier Cashflow, ROCE). Diese impliziere Rückgänge gegenüber dem Vorjahr (u.a. bereinigtes EBITDA (bezogen auf den Mittelwert der Guidance): -12% (bisher: -7% bis +7%) y/y). Gleichzeitig sei die Zielspanne (oberes vs. unteres Ende) für das bereinigte EBITDA erweitert worden (0,4 (bisher: 0,3) Mrd. Euro). Am Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 (1,15 Euro/Aktie) halte der Konzern fest (allerdings nun Ausschüttung in zwei Tranchen). Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich gesenkt (u.a. berichtetes EPS 2020e: 1,14 (alt: 1,51) Euro; berichtetes EPS 2021e: 1,52 (alt: 1,74) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Evonik-Aktie weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 12.05.2020)Börsenplätze Evonik-Aktie:Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:21,85 EUR +0,28% (12.05.2020, 14:01)