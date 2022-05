Börsenplätze Evonik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

25,70 EUR +0,78% (20.05.2022, 10:06)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

25,81 EUR +2,18% (20.05.2022, 09:51)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (20.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Evonik stehe in der kommenden Woche am Mittwoch die Hauptversammlung an. Anleger, welche die Anteile des MDAX-Konzerns zum Ende dieses Handelstages im Depot hätten, würden dann kurz darauf eine Dividendenausschüttung von 1,17 Euro je Aktie erhalten. Nach Ansicht des Analysehauses Warburg Research sei das nicht der einzige Grund, jetzt einzusteigen.So habe deren Analyst Oliver Schwarz das Kursziel für Evonik von 34,70 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Er habe betont, Nachhaltigkeit sei das große Thema für die Entwicklung des Chemiekonzerns. Für die Geschäftsbereiche des Segments Performance Materials rund um Standardprodukte plane man entweder den Verkauf oder Joint Ventures. Der Analyst habe zudem seine Gewinnerwartungen angehoben und auf die Resultate des ersten Quartals sowie eine weiterhin gute Nachfrage auch im zweiten Jahresviertel verwiesen.Das Marktumfeld für Evonik bleibe herausfordernd. Große Belastungsfaktoren für die gesamte Chemiebranche seien die Sorgen wegen eines möglichen Gasembargos sowie weiter steigenden Energiekosten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link