Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (02.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Der Essener Konzern sei zwar auch von der Corona-Krise getroffen worden. So hätten Kunden von Evonik ihre Produktion zurückgefahren und damit die Q1-Zahlen getrübt. Dennoch habe der Spezialchemiekonzern einen strukturellen Vorteil: Evonik sei überwiegend in Geschäftsfeldern tätig, die tendenziell als krisenresistent gelten würden. Das würden auch zunehmend Analysten positiv wahrnehmen.Und Kurspotennzial habe Evonik auch aus Sicht des "Aktionärs". So seien die Erträge des deutschen Chemieriesen einigermaßen stabil, da man viele Unternehmen aus weniger konjunktursensiblen Branchen, wie der Landschaft oder der Nahrungsgüterindustrie, beliefere. Zudem hätten sich die Essener ein Effizienzprogramm verordnet, das die Belastungen durch Corona minimieren sollte. Und natürlich sei das Thema "Dividende" ein nicht zu vergessener Trumpf: Nachdem bereits Anfang Juni in einer ersten Tranche 0,57 Euro ausgeschüttet worden seien, bekämen die Anleger Anfang September einen Nachschlag in Höhe von 0,58 Euro. Mit insgesamt 1,15 Euro weise die Evonik-Aktie damit eine stolze Dividendenrendite von 5% auf."Der Aktionär" sei für Evonik positiv gestimmt. Das Unternehmen sei in relativ konjunkturunabhängigen Branchen stark positioniert und sollte dadurch die Krise gut bewältigen. Zudem locke für dieses Jahr noch eine attraktive Dividendenrendite. Anleger mit Weitblick könnten auf diesem Niveau einsteigen, sollten jedoch nicht vergessen, sich mit einem Stopp-Loss bei 17,50 Euro abzusichern, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evonik-Aktie: