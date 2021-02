Börsenplätze Evonik-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

28,05 EUR +1,15% (19.02.2021, 13:24)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

28,07 EUR +0,65% (19.02.2021, 13:36)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (19.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Evonik sei bisher beeindruckend robust durch die Corona-Krise gekommen. Zudem habe sich die Aktie des Spezialchemiekonzerns im Zuge der jüngsten Marktkorrektur wieder einmal relativ wacker geschlagen. Nun stünden die MDAX-Titel kurz vor einem neuen Kaufsignal. Dabei könnte ihnen die Meldung von heute helfen.So habe das US-Analysehaus Bernstein Research das Anlagevotum für die Evonik-Anteile mit "outperform" bestätigt. Das Kursziel laute unverändert 40 Euro. Dies liege satte 43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Analyst Gunther Zechmann habe im Rahmen seiner jüngsten Branchenstudie die Auswirkungen von steigenden Zinsen auf die Pensionsverpflichtungen der großen Chemiekonzerne in Europa untersucht. Ein leicht steigendes Zinsniveau würde bedeuten, dass die Firmen niedrigere Pensionsrückstellungen bilden müssten. Da Evonik zusammen mit Bayer unter den untersuchten Unternehmen die höchsten Nettopensionsverpflichtungen im Verhältnis zur jeweiligen Marktkapitalisierung aufweisen würden, dürften die beiden Konzerne seiner Ansicht nach zu den größten Profiteuren von möglicherweise steigender Zinsen sein.Anleger können weiterhin zugreifen, der Stoppkurs sollte nun zur Gewinnsicherung auf 22,50 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link