Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Evonik-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

30,14 EUR -0,43% (13.04.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

30,39 EUR +0,60% (13.04.2021, 21:47)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (13.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Der Essener Konzern wolle sein Geschäft rund um Zusätze für Reinigungs- und Gesundheitsprodukte mit einem Fokus auf Systemlösungen vorantreiben. Von dem Schwenk zu komplexeren Lösungen verspreche sich der Chef der Sparte Nutrition & Care, Johann-Caspar Gammelin, ein schnelleres Wachstum und eine höhere Profitabilität, wie er am Dienstag bei einer Online-Veranstaltung für Analysten erklärt habe. Bis zum Jahr 2030 sollten Systemlösungen mehr als die Hälfte des Umsatzes der Sparte erwirtschaften. 2020 habe der Anteil nur bei rund einem Fünftel gelegen.Basis seien gemeinsame Technologieplattformen, die der gesamten Sparte zugutekämen. Als ein zentrales Element habe Gammelin die Biotechnologie-Plattform für Biotech-Prozesse sowie für die Mikrobiom-Forschung genannt. Mit dem Wissen rund um Mikrobiome würden sich verschiedenste Geschäfte bedienen lassen. Dabei gehe es um kosmetische Zusatzstoffe, die das Mikrobiom der Haut schützen würden, also alle auf ihr lebenden Mikroorganismen. Ein anderer Bereich seien Probiotika mit nützlichen Darmbakterien. Auf der Biotech-Prozessplattform würden z.B. Produkte rund um Biotenside für Reinigungsmittel, algenbasierte Omega-3-Fettsäuren für die Lachszucht und Aminosäuren für die Pharmaindustrie fußen.Große Hoffnungen setze Evonik auch in Lipide für die Pharmaindustrie, denen die Corona-Krise einen riesigen Schub verliehen habe. So würden bestimmte Lipide - fettartige Moleküle - bei der Herstellung von mRNA-basierten Impfstoffen benötige. Sie würden den Botenstoff einhüllen und ermöglichen, dass er im Körper an die richtige Stelle gelange. Weiteres Wachstum in diesem Geschäft könnten mRNA-basierte Behandlungen von Krebs und Erbkrankheiten liefern, an denen Wissenschaftler derzeit arbeiten würden. Wichtiger Partner sei hier BioNTech. Laut Evonik dürfte der Markt für Gen- und Zelltherapien auf Basis von Lipid-Nanopartikeln in den kommenden Jahren stark wachsen. Im vergangenen Jahr habe dieser Markt noch in den Kinderschuhen gesteckt.Zusätzlich zum Wachstum der profitableren Geschäftsfelder sollten Kostensenkungen helfen, Evoniks Gewinn nach oben zu treiben. Dazu sollten etwa der Verkauf einzelner Geschäftsteile, die Straffung des Produktionsnetzes und Sparprogramme in den einzelnen Segmenten beitragen.Die Evonik-Aktie habe in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt. Zuletzt sei der Sprung über die 30-Euro-Marke gelungen. Diesen gelte es jetzt zu bestätigen. Die Chancen auf eine Fortsetzung der Rally des MDAX-Titels stünden allerdings gut. Anleger könnten bei der Dividendenperle weiter an Bord bleiben, ein Stopp bei 22,50 Euro sichere nach unten ab. Die Dividendenrendite betrage derzeit 3,7%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)