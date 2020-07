Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

23,76 EUR +1,67% (10.07.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

24,51 EUR +2,72% (13.07.2020, 08:49)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol:

EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über

100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen

Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie

hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen.

Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das

Leben besser machen, Tag für Tag." (13.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalysedie Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG unter die Lupe.Gute Nachrichten für die Anteilseigner des Essener Konzerns: Die Corona-Krise habeEvonik in den vergangenen Monaten nicht so hart wie befürchtet getroffen. "Die Geschäftesind im zweiten Quartal besser gelaufen, als noch im Mai angekündigt", habeUnternehmenschef Christian Kullmann der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) gesagt."So profitierte unser Geschäft mit Zusatzstoffen für Tierfutter (Methionin) von der steigendenGeflügel-Nachfrage. Zudem werden uns Zusatzstoffe für Desinfektionsmittel, Hygieneartikelund Zahnpasta aus der Hand gerissen." In der Krise gebe es ein steigendes Hygiene-Bedürfnis."Der Aktionär" sei nach wie vor der Ansicht, dass der Kursrückgang der Evonik-Aktie imZuge des Corona-Crashs überzogen gewesen sei. Anleger könnten deshalb bei demdividendenstarken Titel (Rendite knapp 4,8%) weiterhin zugreifen. Der Stopp könne auf 19Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in eineraktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Evonik-Aktie: