Börsenplätze Evonik-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

25,93 EUR +2,69% (21.04.2022, 14:28)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

25,88 EUR +2,58% (21.04.2022, 14:43)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (21.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Die Evonik-Aktie könne im heutigen Handel kräftig zulegen. Der Grund: Der Spezialchemiekonzern habe heute eine Ad hoc-Meldung veröffentlicht: Demnach halte der Vorstand nach deutlichen Zuwächsen im ersten Quartal trotz der konjunkturellen Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg an seinen Jahresprognosen fest.Zwar werde nun mit einem geringeren Wachstum der Weltwirtschaft gerechnet, unter Annahme einer sich nicht weiter verschärfenden geopolitischen Situation bleibe es aber beim Ziel eines operativen Gewinns (bereinigtes EBITDA) von 2,5 bis 2,6 Mrd. Euro im Jahr 2022, habe Evonik am Donnerstag mitgeteilt. Der Umsatz werde weiterhin in einer Bandbreite von 15,5 bis 16,5 Mrd. Euro gesehen. 2021 habe Evonik bei Erlösen von knapp 15 Mrd. Euro ein operatives Ergebnis von 2,4 Mrd. Euro erreicht.Von Januar bis Ende März 2022 habe der MDAX-Konzern den Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen auch dank höherer Verkaufspreise um ein Drittel auf knapp 4,5 Mrd. Euro gesteigert. Der operative Gewinn sei um ein Viertel auf 735 Mio. Euro gestiegen. Das sei deutlich mehr als aktuell am Markt erwartet, habe es vom Unternehmen geheißen. Die Aktien hätten ihre Gewinne auf die Nachrichten hin ausgebaut und seien zuletzt um knapp drei Prozent gestiegen. Detaillierte Resultate solle es dann am 6. Mai 2022 geben.Wer bei der Dividendenperle bereits investiert ist, kann nach wie vor dabei bleiben (Stoppkurs: 24,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link