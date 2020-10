Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

22,97 EUR +2,04% (05.10.2020, 18:41)



Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

22,87 EUR +1,87% (05.10.2020, 17:35)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (05.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Der Spezialchemiekonzern Evonik habe nach den Kursverlusten im September in den ersten Handelstagen des Oktobers wieder etwas Boden gutmachen können. Aus Sicht der Analysten könnte die Erholung weitergehen. Nachdem vergangene Woche das US-Analysehaus Bernstein ein Kursziel von 32 Euro im Rahmen einer "Outperformer-Bewertung" ausgerufen habe, melde sich aktuell Goldman Sachs mit einem ebenfalls positiven Kommentar zu Wort.So habe deren Analystin Georgina Iwamoto ihr Anlagevotum für die Evonik-Aktie vor den Quartalszahlen, die in rund vier Wochen veröffentlicht würden, mit "buy" bestätigt. Nur das Kursziel habe sie marginal von 28,00 Euro auf 27,60 gesenkt - die aktuelle Vorgabe liege rund 21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Die Analystin habe in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Prognosen für den Spezialchemiekonzern aktualisiert. Das neue Kursziel habe sie mit niedriger erwarteten Renditen in den kommenden Jahren begründet.Auch "Der Aktionär" bleibe weiterhin ein Fan der günstig bewerteten Evonik-Aktie. Da das Chartbild aktuell nicht gerade einladend aussehe, würden sich Neuengagements derzeit nicht aufdrängen. Wer die Dividenden-Perle (aktuelle Rendite: 5,1 Prozent) bereits im Depot hat, setzt den Stopp-Kurs bei 19,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Evonik-Aktie. (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evonik-Aktie: