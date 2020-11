Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

25,37 EUR +0,40% (26.11.2020, 15:08)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

25,37 EUR +0,48% (26.11.2020, 15:15)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (26.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Die Evonik-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen extrem stark entwickelt. Seit dem Tief End Oktober bei 20,43 Euro sei der MDAX-Titel um rund 25 Prozent bis auf zuletzt 25,46 Euro und damit ein neues Mehrmonatshoch geklettert. Auch das 52-Wochen-Hoch bei 27,59 Euro sei mittlerweile nicht mehr weit entfernt. Am heutigen Donnerstag könne der Chemietitel erneut leicht zulegen. Das Papier profitiere dabei von einer positiven Analystenstudie. Tim Jones, Analyst der Deutschen Bank, habe die Einstufung für Evonik auf "buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Evonik-Aktie biete besonders viel Umbaufantasie bei nur begrenzten zyklischen Risiken, so Jones.Im Gesamtjahr 2020 wolle Evonik ein bereinigtes operatives Konzernergebnis zwischen 1,8 und 2,0 Mrd. Euro erreichen. Die Umsatzprognose liege bei 11,5 bis 13 Mrd. Euro. Beim freien Mittelzufluss (Free Cashflow) sollten es rund 700 Mio. Euro werden.DER AKTIONÄR sei für die Evonik-Aktie nach wie vor optimistisch gestimmt. Auch als starker Dividendenzahler sei Evonik nicht zu verachten. Die Rendite betrage aktuell 4,6 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evonik-Aktie: