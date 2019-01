Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

22,84 EUR +1,33% (08.01.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

23,26 EUR +0,43% (09.01.2019, 08:13)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist mit mehr als 36.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 14,4 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,36 Mrd. Euro. (09.01.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Evonik-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Mit massiven Problemen hatte in den vergangenen drei Monaten die Evonik-Aktie (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) zu kämpfen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nachdem die Bullen Ende September zum wiederholten Male im Widerstandsbereich bei knapp 32 EUR gescheitert seien, seien die Kurse in einer dynamischen Verkaufswelle bis auf ein aktuelles Tief bei 21,45 EUR zurückgefallen. Dort könne sich der Kurs seit einigen Tagen stabilisieren und zusammen mit dem breiten Markt sei in der letzten Woche eine Erholung gestartet.AusblickTrotz der kurzfristig bullischen Entwicklung in der Evonik-Aktie sei es für große Freudensprünge auf Investorenseite noch viel zu früh. Die Aktie befinde sich in einer Erholung und könnte im Rahmen dieser in den nächsten Tagen weiter auf 23,50 bis hin zu ca. 24,70 EUR durchstarten. Eine solche Kaufwelle dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Aktie mittelfristig immer noch bärisch unterwegs sei. Vor diesem Hintergrund wäre bereits ein nachhaltiger Rückfall unter ca. 22,20 EUR kritisch zu werten. Spätestens bei einem neuen Tief unterhalb von 21,45 EUR sei die Erholung beendet und die Aktie könnte weiter in Richtung 20 EUR fallen. (Analyse vom 09.01.2019)Börsenplätze Evonik-Aktie: