Börsenplätze Evonik-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

30,16 EUR +1,00% (15.02.2018, 16:04)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

30,12 EUR +0,38% (15.02.2018, 16:18)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF), der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Die Aktivitäten des Konzerns sind auf die wichtigen Megatrends Gesundheit, Ernährung, Ressourceneffizienz sowie Globalisierung konzentriert. Evonik profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen.



Evonik ist mit rund 35.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 12,7 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,165 Mrd. Euro. (15.02.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktie bietet eine runde Investmentstory - AktienanalyseDie jüngsten Börsenturbulenzen sind auch an der Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) nicht spurlos vorüber gegangen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf Monatssicht sei das Papier um fast vier Prozent abwärts gerauscht. Zwischenzeitlich habe das Papier sogar die wichtige Unterstützung bei 30 Euro durchbrochen. Inzwischen hätten sich die Wogen aber wieder etwas geglättet.Die Dividendenrendite erreiche aktuell knapp vier Prozent. Damit würden die Essener in einer Liga mit Lufthansa, BMW und Deutsche Telekom spielen. Das KVG auf Basis der Schätzungen für das Geschäftsjahr 2019 liege bei moderaten 13.Nachdem die Kosten in den vergangenen Jahren schneller gestiegen seien als die Umsätze, habe sich der Konzern zudem auf die Fahnen geschrieben, im Vertrieb und der Verwaltung die globalen Prozesse und Kostenstrukturen zu optimieren und auf diese Weise jährlich 200 Mio. Euro einzusparen. Bereits 2018 sollten die Kosten um 50 Mio. Euro gedrückt werden. 2021 dann sollten die Einsparungen in vollem Umfang ergebniswirksam sein. Damit wolle Evonik-Chef Christian Kullmann auch sein Gewinnziel sichern: Die EBITDA-Marge solle bei 18 bis 20 Prozent liegen, habe er angekündigt. Im dritten Quartal habe sie bei 18 Prozent und damit bereits um fast einen Prozentpunkt höher als in der ersten Jahreshälfte gelegen.Für zusätzlichen Schwung auf der Ergebnis- aber auch auf der Umsatzseite würden die Übernahmen des Spezialadditivgeschäfts des US-Unternehmens Air Products sowie des Silica-Geschäfts von J.M. Huber sorgen. "In beiden Fällen geht die Integration zügig voran und wir konnten bereits erste Synergien von rund zehn Mio. Euro realisieren", so Kullmann anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal. Evonik habe daher seinen Umsatz im abgelaufenen Jahresviertel überraschend kräftig um zwölf Prozent auf 3,56 Mrd. Euro und sein EBITDA um elf Prozent auf 639 Mio. Euro steigern können. Die Jahresziele würden entsprechend aussehen: Evonik stelle nun ein Ergebnis in der oberen Hälfte der angepeilten Brandbreite von 2,2 bis 2,4 Mrd. Euro in Aussicht.Alles im allem aber bietet die Evonik-Aktie eine runde Investmentstory, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link