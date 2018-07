Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

31,52 EUR +1,06% (18.07.2018, 12:30)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

31,49 EUR +0,70% (18.07.2018, 12:48)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist mit mehr als 36.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 14,4 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,36 Mrd. Euro. (18.07.2018/ac/a/d)







EssenFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Eckdaten das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) von 33 auf 34 Euro.Der Essener Konzern habe sich im zweiten Quartal operativ stark entwickelt und den Ausblick erhöht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Weininger habe seine Gewinnschätzungen nach oebn revidiert. Das Kurspotenzial der Evonik-Aktie reiche allerdings nicht für eine Kaufempfehlung aus.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Evonik-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 33 auf 34 Euro angehoben. (Analyse vom 18.07.2018)Börsenplätze Evonik-Aktie: