Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF), der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Die Aktivitäten des Konzerns sind auf die wichtigen Megatrends Gesundheit, Ernährung, Ressourceneffizienz sowie Globalisierung konzentriert. Evonik profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen.



Evonik ist mit rund 35.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 12,7 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,165 Mrd. Euro. (06.11.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) von 30 auf 33 Euro.Die von Übernahmen geprägten Resultate des Essener Konzerns seien v.a. ergebnisseitig besser als erwartet ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hinzu komme der erhöhte Ausblick. Zudem sollten sich bis 2021 Kosteneinsparungen positiv auf das EBITDA auswirken. Weininger habe seine diesjährige Prognose für den Gewinn je Aktie (EPS) leicht angehoben. Das Marktumfeld für Futtermitteladditive dürfte sich zwar verbessern. Das teilweise hohe Preisniveau sei seiner Ansicht anch jedoch nicht nachhaltig.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Evonik-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 30 auf 33 Euro angehoben. (Analyse vom 06.11.2017)Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:32,40 EUR +1,14% (06.11.2017, 17:35)