Tradegate-Aktienkurs Evolva Holding-Aktie:

0,60 EUR -5,66% (04.04.2017, 09:29)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Evolva Holding-Aktie:

CHF 0,65 -1,52% (04.04.2017, 09:59)



ISIN Evolva Holding-Aktie:

CH0021218067



WKN Evolva Holding-Aktie:

A0EAKH



Ticker-Symbol Evolva Holding-Aktie:

ADF



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Evolva Holding-Aktie:

EVE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evolva Holding-Aktie:

ELVAF



Kurzprofil Evolva Holding SA:



Evolva Holding (ISIN: CH0021218067, WKN: A0EAKH, Ticker-Symbol: ADF, SIX Swiss Ex: EVE, Nasdaq OTC-Symbol: ELVAF) ist ein international tätiges biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Reinach b/Basel, Schweiz. Evolva Holding ist in der Entwicklung von Inhaltstoffen für Gesundheits- und Wellnessprodukte und Nahrungsmittel einschließlich Stevia, Vanille, Safran und Resveratrol sowie für die Pharmazie aktiv. Das Unternehmen setzt dabei biosynthetische und evolutionäre Technologien ein, um niedermolekulare Verbindungen und deren Produktionswege künstlich herzustellen und zu optimieren. (04.04.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Evolva Holding-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Evolva Holding-Aktie (ISIN: CH0021218067, WKN: A0EAKH, Ticker-Symbol: ADF, SIX Swiss Ex: EVE, Nasdaq OTC-Symbol: ELVAF).Evolva habe mit Cargill eine JV-Vereinbarung bezüglich EverSweet unterzeichnet. Evolvas Anteil an dem Gemeinschaftsprojekt werde max. 30% (statt der bisher angenommenen 45%) betragen. Die genaue Höhe dieses Anteils hänge von der weiteren Entwicklung der Belastungseffizienz ab. Dessen ungeachtet, strebe das Management die 30% an, da es keine Zeitlimite für das Erreichen der Zielvorgaben gebe. Die Analystin gehe davon aus, dass Evolva etwa CHF 30 Mio. in die Nachrüstung des Cargill-Standorts zu investieren habe.Hinzu kämen weitere CHF 30 Mio., die Evolva in eine Verarbeitungsanlage, in direkter Nachbarschaft zu Cargills Fermentierungsanlage, investieren müsse. Da Evolva keinerlei Erfahrung mit dem Bau oder Betrieb einer solchen Anlage habe, erhöhe sich das Anlegerrisiko.Die Analystin habe die Minderheitsbeteiligung von Evolva an dem JV von 45% auf 30% reduziert, belasse Umsatzprognose etc. aber unverändert. Die Kosten für Nootkatone und Resveratrol setze sie höher an, wodurch sich höhere Verluste und ein weiter nach hinten verschobenes Erreichen der Gewinnschwelle beim EBIT ergebe.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "hold"-Rating für die Evolva Holding-Aktie. (Analysen vom 04.04.2017)