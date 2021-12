Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Everfuel A/S:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (22.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A/S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die LupeFür Everfuel-Aktionäre habe es in den vergangenen Handelstagen wenig Grund zur Freude gegeben. Die Aktie der Nel-Beteiligung befinde sich seit Mitte November im konstanten Abwärtstrend und notiere aktuell nahe der bisherigen Verlauftiefs. Am Dienstag habe die Aktie um mehr als zwei Prozent zulegen können, da das noch junge Unternehmen einen Wärmeabnahmevertrag mit TVIS unterzeichnet habe.Am Dienstag habe Everfuel bekannt gegeben, dass zukünftig überschüssige Wärme aus der HySynergy-Anlage in das das lokale Fernwärmenetz eingespeist werde. Damit sollten zunächst etwa 500 bis 600 Haushalte mit Wärme versorgt werden, die aus der Produktion von grünem Wasserstoff stamme.TVIS, das einen Teil des dänischen Fernwärmesystem betreibe, werde eine 1,2 Kilometer lange Wärmeleitung bauen. Diese solle die HySynergy-Elektrolyseure mit der bestehenden Heizleitung zwischen Vejle und Fredricia verbinden. Die Übertragungsleitung werde zunächst acht Elektrolyseure in der HySynergy-Anlage mit Kühlung versorgen und das auf etwa 70 Grad Celsius erhitzte Wasser in das Fernwärmesystem zurückführen.Die Everfuel-Aktie habe am Dienstag positiv auf die Meldung reagiert und sei in der Spitze um mehr als fünf Prozent an der Börse in Oslo gestiegen. Aus charttechnischer Sicht bestehe aktuell kein Handlungsbedarf.Der spekulative Wasserstoff-Titel bleibt ein Kandidat für die Watchlist, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)