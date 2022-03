Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (31.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A/S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die Lupe.Eines der wichtigsten Projekte, welches die Nel-Beteiligung Everfuel vorantreibe, sei HySynergy. Im Rahmen des Vorhabens solle im dänischen Fredericia eine groß angelegte Produktions- und Speicheranlage für grünen Wasserstoff errichtet werden. Das Projekt genieße einen hohen Stellenwert, wie die jüngste Auszeichnung unterstreiche.So habe Everfuel am Mittwoch bekannt gegeben, dass HySynergy von Hydrogen Europe zum "Leuchtturmprojekt" ("Lighthouse Project") erklärt worden sei. Den Titel würden demnach nur Wasserstoffinitiativen erhalten, die sich abheben würden, integriert seien, einen Unterschied für das Klima und die Arbeitnehmer machen würden und von großem Umfang seien.Everfuel plane, dass die Anlage den ersten grünen Wasserstoff Ende 2022 mithilfe eines 20-Megawatt-Elektrolyseurs produzieren werde. Bis 2025 solle die Kapazität auf satte 300 Megawatt ausgeweitet werden, bis 2030 sogar auf ein Gigawatt. Die erste Anlage stamme von Nel. Über Nel Fuel A/S würden die Skandinavier knapp 16 Prozent der Anteile an Everfuel kontrollieren.Die Aktie ist derzeit keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Michel Doepke. (Analys e vom 31.03.2022)Mit Material von dpa-AFX