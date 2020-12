Börsenplätze Everfuel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Everfuel-Aktie:

9,102 EUR +14,63% (23.12.2020, 15:52)



Euronext Growth Oslo-Aktienkurs Everfuel-Aktie:

96,49 NOK +12,99% (23.12.2020, 15:43)



ISIN Everfuel-Aktie:

DK0061414711



WKN Everfuel-Aktie:

A2QGNH



Ticker-Symbol Everfuel-Aktie:

0HR



Kurzprofil Everfuel A-S:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (23.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A-S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die Lupe.Wasserstoff-Aktien lägen seit Monaten im Anlegertrend. Das äußerst freundliche Marktumfeld habe auch die Nel-Beteiligung Everfuel genutzt, um einen Börsengang an der Osloer Börse zu vollziehen. Mit Erfolg, seit "Aktionär"-Empfehlung am 04. November (vor sieben Wochen) habe sich der Wert nun mehr als vervierfachen können.In Ausgabe 46/2020 habe "Der Aktionär" die interessante Investmentstory rund um Everfuel vorgestellt. Damals habe die Aktie noch bei 2,28 Euro notiert. Inzwischen rangiere der Wert bei 9,70 Euro. Gemessen an dieser Marke liege der Tipp unfassbare 325 Prozent im Plus.Der Newsflow, den Everfuel in den letzten Wochen kommuniziert habe, könne sich sehen lassen. Vor Kurzem habe die Gesellschaft Rückendeckung von der Europäischen Investitionsbank (EIB) erhalten, die dem Unternehmen ein millionenschweres Darlehen gewähre. Diese Meldung treibe die Aktie wieder an. Allein am Mittwoch gewinne der Wasserstoff-Titel rund ein Fünftel an Wert.Interessierte Anleger sollten auf dem aktuellen Niveau nicht mehr einsteigen. Die Everfuel-Aktie bleibe interessant, brauche allerdings dringend eine scharfe, charttechnische Korrektur und sei überkauft. Die Marktkapitalisierung betrage inzwischen 710 Millionen Euro. Investierte sollten sich nun von einem weiteren Teil der Anteile trennen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link