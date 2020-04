Besorgniserregend sei, dass die Eurozone auf große Schwierigkeiten stoße, eine gemeinsame Linie bei der Bekämpfung der Corona-Folgen zu finden. Es gehe den nordeuropäischen Mitgliedsstaaten gegen den Strich, ein gemeinsames Unterstützungspaket zu unterschreiben, das Corona-Bonds den Weg ebne, ohne dass in den hoch verschuldeten Südländern Reformen angegangen würden. Im Mittelpunkt stehe ein nach wie vor bestehendes Misstrauen in Bezug auf die wahrgenommene fiskalische Disziplinlosigkeit in Italien. Dennoch: Ein Versäumnis großzügiger Solidarität berge die Gefahr, dass die Kreditkosten in der Eurozone-Peripherie steigen würden, die finanziellen Bedingungen verschärft und das wirtschaftliche Umfeld noch schwieriger werde. Außerdem bestehe die Gefahr einer Entfremdung der Wähler in einer Reihe von Ländern sowie einer längerfristigen Spaltung und einer Rückkehr zum Euroskeptizismus, was die Zukunft der Gemeinschaftswährung gefährden könnte. Glücklicherweise scheine es so, als ob diese Lektionen in der Eurokrise 2012 gelernt worden seien. In der Eurozone sei daher ein Kompromiss zu erwarten.



Inwieweit Brüssel beweglicher werde, zeige ein Teilaspekt des Corona-Hilfsprogramms für die Eurozone: Die Vorschriften für Sicherheiten, die Banken bei der Europäischen Zentralbank (EZB) im Gegenzug für Kredite hinterlegen müssten, würden deutlich gelockert: Zukünftig könnten auch griechische Staatsanleihen bei der EZB als Sicherheiten für Kreditgeschäfte hinterlegt werden - sogar wenn sie von Ratingagenturen eine schlechtere Bonität als "Investment Grade" erhalten und damit als Ramschanleihen gelten würden. Griechische Banken, die viele solcher Papiere in ihren Büchern hätten, sollten damit leichter an EZB-Kredite kommen.



In der eigenen Strategie gewichte BlueBay AM Staatsanleihen in der europäischen Peripherie daher über, wobei Griechenland die größte Übergewichtung zukomme.



Vermögenswerte, die am unmittelbarsten von der politischen Unterstützung profitieren würden, dürften bei Anlegern am meisten gefragt sein, sobald sich die Risikobereitschaft verbessere. Im Windschatten einer Rally bei Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating habe BlueBay AM Neuemissionen in den vergangenen Wochen genutzt, um das Engagement in Unternehmensanleihen zu erhöhen und dabei von der Ausweitung der Spreads zu profitieren. (09.04.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - In Norwegen, Dänemark und Österreich werden Pläne zur Lockerung der Restriktionen angekündigt, in China kehrt das Leben zur Normalität zurück, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.In Japan, Indien und Indonesien sowie in den südlichen Bundesstaaten der USA würden die Infektionszahlen jedoch ansteigen. Ein Wendepunkt in der Pandemie dürfte noch nicht erreicht sein. Dennoch gebe es Grund zur Annahme, dass viele Märkte ihre Tiefstände überwunden hätten - solange die politischen Entscheidungsträger in den kommenden Wochen weiterhin das Richtige tun würden.