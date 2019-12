Hamburg (www.aktiencheck.de) - In der Eurozone ist für das dritte Quartal ein Wirtschaftswachstum von 0,2% im Vergleich zum Vorquartal bestätigt worden, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Damit habe man immerhin das Wachstumstempo von Q2 halten können. Auffällig sei, dass von allen Ländern ein positiver Wachstumsbeitrag zu verzeichnen sei. Den größten hätten Frankreich und Spanien geliefert, gefolgt von den Niederlanden, während die wirtschaftlich mächtigste Volkswirtschaft der Währungsunion, Deutschland, erst an vierter Stelle komme. Italien liege sogar hinter Irland und Griechenland. In den nächsten Quartalen sollte sich dieses Muster nicht wesentlich ändern. Wachstumsmotoren dürften Frankreich und Spanien bleiben, Deutschland hingegen dürfte mit einer blutarmen Expansion nur geringfügig zu einer höheren Aktivität beitragen. (Ausgabe vom 05.12.2019) (06.12.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.