Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wenn heute die Industrieproduktionsdaten für die Eurozone veröffentlicht werden, dürfte es zu keinen größeren Überraschungen kommen, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".In der letzten Woche seien bereits die Daten der großen vier Volkswirtschaften (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien) veröffentlicht worden, und trotz der positiven Überraschung in Deutschland sei aufgrund der anderen Länder mit nicht mehr als einem Rückgang von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zu rechnen. Auf das erste Quartal gerechnet würde das ein Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal bedeuten; nach zwei Rückgängen in Folge habe der europäische Industriesektor damit zum Wachstum zurückgefunden. Zu viel sollte man allerdings nicht erwarten. Selbst ohne den momentan eskalierenden Sino-US-Handelsstreit sei das Verarbeitende Gewerbe in Europa unter Druck gewesen. Dies sei erst gestern wieder durch eine Stimmungsumfrage der Banque de France deutlich geworden. Diese sei für das Verarbeitende Gewerbe im Vergleich zum Vormonat von 100 auf 99 Punkte und damit unter den langjährigen Durchschnitt gefallen.Der Euro habe sich davon gestern allerdings unbeeindruckt gezeigt und sich gegen den US-Dollar leicht verbessern können. (14.05.2019/ac/a/m)