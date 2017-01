Der Handelsbilanzüberschuss Deutschlands habe sich per November auf 21,7 Mrd. Euro gestellt. Exporte seien im Monatsvergleich um 3,9% gestiegen, während Importe um 3,5% zugenommen hätten. Beides signalisiere eine dynamische Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivität (BIP).



US-Daten hätten am Freitag nicht überzeugen können: Das US-Handelsbilanzdefizit habe sich unerwartet per Berichtsmonat November von zuvor -42,4 auf -45,2 Mrd. USD ausgeweitet. Damit sei das höchste Defizit seit August 2015 markiert worden. Exporte seien gesunken und Importe hätten zugenommen. Daraus ergebe sich eine nennenswerte Belastung des BIP in den USA. Die stärkeren Importe und schwächeren Exporte dürfen als zarte Signale einer recht ambitionierten Bewertung des USD interpretiert werden.



Die US-Auftragseingänge für die Industrie seien per Berichtsmonat November deutlicher als erwartet um -2,4% (Prognose -2,2%) nach zuvor +2,8% gesunken. Der Blick auf den Chart der Federal Reserve St. Louis verdeutliche das historisch betrachtet schwache Niveau der US-Auftragseingänge trotz der fraglos gegebenen Stabilisierung. Das nominale Niveau entspreche dem Stand von Ende 2007.



Der viel beachtete US-Arbeitsmarktbericht habe die Erwartungen bei den stark beachteten Nonfarm Payrolls nicht erfüllen können. Per Dezember seien lediglich 156.000 neue Jobs geschaffen worden. Die Prognose habe bei 178.000 gelegen. Die Revision der letzten Vormonatswerte sei neutral gewesen. Die Partizipationsrate habe leicht von 62,6% auf 62,7% zugelegt. Die offizielle Arbeitslosenquote U-3 habe von 4,6% auf 4,7% zugenommen. Die in Ansätzen zu der Eurozone Vergleichbarkeit herstellende Quote U-6 sei von 9,3% auf 9,2% gesunken.



Shadow Government Statistics von John Williams veröffentliche neben den Quoiten U-3 und U-6 auch die Berechnung der Quote nach den US-Regeln um 1990. Diese Quote liege bei mehr als 22%.(Verwässerung der Berechnungsstandards -Trumps Erfolg anekdotische Evidenz für Kreativität der US-Statistik).



Aktuell ergebe sich ein Szenario, das den USD gegenüber dem Euro favorisiere. Erst ein Ausbruch über das Widerstandsniveau bei 1,0670 bis 1,0700 eröffne neue Opportunitäten und drehe das Bias wieder ins Positive. (09.01.2017/ac/a/m)







