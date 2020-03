Wie lange die Epidemie und damit die negativen wirtschaftlichen Effekte anhalten würden, sei kaum zu prognostizieren. Die Zahl der Neuinfektionen in China sinke bereits seit Anfang Februar. Das Wirtschaftsleben normalisiere sich dort zögerlich. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich diese Entwicklung in Deutschland und Europa erst im zweiten Quartal vollziehe. Unter diesen Annahmen müsse mit nennenswerten negativen Effekten gerechnet werden.



Ohnehin habe sich die Wirtschaft der Eurozone zuletzt schlechter entwickelt als von den Analysten erwartet. So hätten die Streiks in Frankreich gegen die geplante Rentenreform Wachstum gekostet. Die Industrieproduktion sei europaweit schwach gewesen. Wirtschaftsindikatoren wie die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe hätten bis zum aktuellen Rand zwar eine Trendwende angezeigt, durch die Corona-Epidemie sei diese nun später zu erwarten.



Für Deutschland würden die Analysten für das erste Quartal nur noch eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts prognostizieren. Auch im zweiten Quartal dürfte der Zuwachs geringer ausfallen. Im zweiten Halbjahr sollten dann Nachholeffekte zu einer lebhaften Dynamik führen. Insgesamt würden sie die Jahresrate 2020 um 0,4 Prozentpunkte auf einen kalenderbereinigten BIP-Zuwachs von 0,6% reduzieren. Durch die massiven Corona-Effekte in Norditalien dürfte die Wirtschaftsleistung des Bel paese im ersten Quartal zum zweiten Mal in Folge sinken. Damit befände sich das Land in einer technischen Rezession. Auch hier sei im zweiten Halbjahr mit Aufholeffekten zu rechnen. Trotzdem liege das Jahreswachstum nur noch bei 0,2% (vorher: 0,8%).



Für Frankreich würden die Analysten jetzt von einem Zuwachs der Jahreswirtschaftsleistung von 1% (vorher: 1,5%) ausgehen. Wachstumsspitzenreiter unter den großen Vier in der Eurozone bleibe Spanien mit 1,6% (vorher: 1,8%). Die Krisenangst habe zu niedrigeren Öl- und Benzinpreisen geführt. Auch hier sei mit einer Normalisierung zur Jahresmitte zu rechnen. Die Auswirkungen auf den Verbraucherpreisanstieg in der Eurozone seien allerdings mit 0,1 Prozentpunkten gering, zumal mögliche Lieferengpässe in einzelnen Bereichen auch zu Preiserhöhungen führen könnten. (Ausgabe vom 06.03.2020) (09.03.2020/ac/a/m)





